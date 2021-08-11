Тариф на электроэнергию в Украине изменили: в Кабмине озвучили новые цены

В Украине тариф на электроэнергию для тех, кто потребляет до 250 кВт*час в месяц, снизят до 1,44 грн. В то же время для остальных цена останется на уровне 1,68 грн за кВт*час.

Об этом на заседании Кабмина 11 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Решение разработано при поддержке президента Владимира Зеленского и вступит в силу с 1 октября 2021-го", – сказал премьер. Заседание транслировалось на официальном канале правительства в YouTube.

Население потребляет лишь 30% выработанного тока. Все остальное идет на промышленность, в том числе и на коммунальные предприятия. Ранее низкие цены на ток для частных потребителей компенсировались высокими ценами для промышленности. Потому есть опасения, что и сейчас с падением цен для населения тарифы для промышленности могут дополнительно вырасти. По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, тогда фактически, экономии не будет:

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"Если в одном месте тарифы уменьшаются, мы понимаем, что в другом месте они могут расти. Население получает более низкий тариф на электричество, но вынуждено будет покрывать более высокие тарифы за ток, которые заложены в стоимость других коммунальных услуг".

Еще один момент. Если предприятиям энергосектора по какой-то причине не хватит денег, чтобы компенсировать тарифы, снижение цен в перспективе может грозить им финансовыми потерями, говорит Попенко: "Чтобы не получилось так, что мы опять госструктуры загоним в убытки: и "Энергоатом", и "Укрэнерго", и всех остальных".

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