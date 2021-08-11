Тариф на электроэнергию в Украине изменили: в Кабмине озвучили новые цены
В Украине тариф на электроэнергию для тех, кто потребляет до 250 кВт*час в месяц, снизят до 1,44 грн. В то же время для остальных цена останется на уровне 1,68 грн за кВт*час.
Об этом на заседании Кабмина 11 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Решение разработано при поддержке президента Владимира Зеленского и вступит в силу с 1 октября 2021-го", – сказал премьер. Заседание транслировалось на официальном канале правительства в YouTube.
Население потребляет лишь 30% выработанного тока. Все остальное идет на промышленность, в том числе и на коммунальные предприятия. Ранее низкие цены на ток для частных потребителей компенсировались высокими ценами для промышленности. Потому есть опасения, что и сейчас с падением цен для населения тарифы для промышленности могут дополнительно вырасти. По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, тогда фактически, экономии не будет:
"Если в одном месте тарифы уменьшаются, мы понимаем, что в другом месте они могут расти. Население получает более низкий тариф на электричество, но вынуждено будет покрывать более высокие тарифы за ток, которые заложены в стоимость других коммунальных услуг".
Еще один момент. Если предприятиям энергосектора по какой-то причине не хватит денег, чтобы компенсировать тарифы, снижение цен в перспективе может грозить им финансовыми потерями, говорит Попенко: "Чтобы не получилось так, что мы опять госструктуры загоним в убытки: и "Энергоатом", и "Укрэнерго", и всех остальных".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Европе цены на газ взлетели до многолетнего максимума. Главная причина – Россия искусственно занижает поставки в Европу;
для украинцев ввели годовые тарифы на газ: платить можно в течение 12 месяцев по фиксированной стоимости.
несмотря на рекордные цены на газ на европейском рынке, в Украине активно заполняются газовые хранилища. Процесс идет активнее, чем в прошлые годы, говорят в "Нафтогазе". При этом уже с начала отопительного сезона тарифы начнут резко расти.