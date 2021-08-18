Энергетики ликвидировали возгорание на территории Бурштынской ТЭС

Энергетики Бурштынской тепловой электростанции полностью ликвидировали возгорание на территории станции, пострадавших нет. Инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе ТЭС в Facebook. Как отмечается, событие произошло в среду, 18 августа.

"18 августа в 16:50 энергетики Бурштынской ТЭС отключили от сети энергоблок №3 из-за пожара маслобаке на отметке 9.6. Пострадавших нет. Отключение энергоблока не повлияло на электроснабжения Бурштынского энергоострова", – сообщили в компании.

Возгорание случилось в одном из маслоблоков на территории станции. На место прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области. Установленная мощность – 2334 МВт, состоит из 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый.