Украина пообещала отказаться от угля: возможно ли это

Более 40 стран согласились отказаться от использования угольной энергетики, которая считается самым грязным источником топлива. В число стран также входит Украина. Как говорит экс-министр энергетики Иван Плачков, это вполне возможно, но если страна и сможет отказаться от угля, то только к 2070-2080-м годам.

Основные страны, использующие уголь, такие как Канада, Польша, Украина, Вьетнам, постепенно откажутся от использования угля. Но некоторые из крупнейших экономик мира, зависящих от угля, включая Австралию, Китай, Индию и США, не участвовали в сделке, сообщает The Guardian.

Отмечается, что более крупные экономики откажутся от угля в 2030-х. Более мелкие планируют это сделать в 2040-х годах.

"Сегодняшний день знаменует собой веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок", – заявил Кваси Квартенг, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

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Как рассказал для OBOZREVATEL Иван Плачков, отказ от угольной энергетики возможен, но сделать это можно будет лишь к концу XXI столетия. "Я не такой оптимист, что где-то до 2030-2040 годов. Я думаю, что если и можно отказаться, то это вторая половина столетия, ближе даже к окончанию – 2070-2080-е года", – говорит экс-министр.

Также специалист рассказал, что будет с шахтерами и провел аналогию с Англией. "У нас уже сократилась угольная промышленность в несколько раз, будут переквалифицироваться, будут создаваться новые производства. Эта система работает, например, в Англии, где полностью закрыли угольную отрасль. Это болезненно, тяжело, неприятно, но это возможно", – добавил Плачков.

На данный момент уголь очень важен для Украины, но при этом на ТЭС оказалось недостаточное количество. Кроме того, после старта отопительного сезона Россия решила прекратить поставки энергетического угля в наше страну. В то же время цены на уголь в Европе выросли до исторического рекорда в 200 долларов за тонну;

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что стоимость нефти в октябре взлетела до многолетних максимумов, фьючерсы на Brent достигали более 88 долларов за баррель. Президент США Джо Байден обвинил в подорожании Россию и ОПЕК+. По его словам, на взлет стоимости повлиял отказ членов организации перекачивать больше нефти.