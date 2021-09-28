Цены на уголь в Европе достигли исторического рекорда в $ 200/тонна на фоне дефицита угля на государственных ТЭС – лидер профсоюза

Цены на уголь в Европе выросли до исторического рекорда в 200 долларов за тонну, в то время, как украинские ТЭС страдают из-за дефицита топлива.

Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"В результате дефицита газа на европейском рынке, производители электроэнергии прибегают к закупкам угля привело к росту цен до рекордного с 2008 года уровня - более $ 200 за тонну. Только за день цена взлетела на $ 29,25 за тонну или на 16,96%", — сообщил нардеп.

Он отметил, что сейчас украинские ТЭС вынуждены закупать уголь за границей из-за его нехватки на складах.

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Несмотря на историческое рост стоимости угля, государственные шахты вынуждены продавать свою продукцию по 1650 грн / т (60 долларов / тонну).

"Государственные угледобывающие предприятия едва сводят концы с концами. Относительно цены на уголь – она, вероятно, остается одной из самых низких. Госшахты Украины сегодня в лучшем случае вынуждены продавать уголь по 1650 грн за тонну, рядовой уголь забирают на" Центрэнерго "вообще по 800 грн за тонну ", — сообщил Волынец.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правила работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп. / КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низких запасов угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.