Цены на нефть достигали рекордных отметок: США обвинили Россию и ОПЕК+

Цены на нефть в октябре взлетели до многолетних максимумов, фьючерсы на Brent достигали более $88 за баррель. Президент США Джо Байден обвинил в подорожании Россию и ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти). По его словам, на взлет стоимости повлиял отказ членов организации перекачивать больше нефти.

"Это является следствием того, что Россия и страны ОПЕК до сих пор отказываются перекачивать больше нефти", – заявил Байден на пресс-конференции по климату COP26 в Глазго (Шотландия). Об этом сообщает Fortune.

Стоит отметить, что ОПЕК+ в октябре не стала форсировать наращивание добычи нефти. И это несмотря на то, что цена достигала рекордных отметок.

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Как писала Marca, рост цен на нефть был обусловлен многими причинами. На подорожание в октябре также повлияли такие факторы:

Ураганы "Ида" и "Николас", которые повредили нефтяную инфраструктуру США в Мексиканском заливе;

Из-за нехватки угля страны из Азии используют больше нефти, чем раньше;

Скачок цен на природный газ увеличил спрос на нефть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует внутренние и зарубежные контакты по теме ОПЕК+. "В настоящий момент – нет. Вы знаете, что со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы", – цитирует Пескова "ТАСС".

Как говорят специалисты, рост цен на природный газ в Европе и мире – ключевой фактор в плане подорожания нефти. "Цены на сырую нефть выросли благодаря замещающему спросу со стороны потребителей газа и угля по сравнению с ростом цен. Недавний скачок цен на природный газ и уголь во всем мире увеличил спрос на сырую нефть для удовлетворения спроса на электроэнергию", – сказал старший аналитик HDFC Securities Тапан Патель.

По прогнозу эксперта, нефть и дальше будет дорожать. О возможном росте цен в будущем говорят и другие специалисты.

"Пятилетние пределы инфляции в США сейчас находятся на рекордно высоком уровне (серия восходит к 2002 году). Да, они имеют тенденцию двигаться вместе с ценами на нефть, но они не были такими высокими в 2008 году, когда цены на нефть были намного выше", – написал в своем Twitter Джон Аутерс, специалист Bloomberg.

Кстати, в среду, 3 ноября, цены на нефть немного снизились. Отраслевые данные указывают на значительное увеличение запасов сырой нефти и дистиллятов в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, а также на фоне давления на ОПЕК+ с целью увеличения предложения.

Фьючерсы на нефть Brent упали на $1,38, до $83,34 за баррель. В то же время фьючерсы марки WTI снизились на $1,60, до $82,31 за баррель, сообщает Reuters. Как ранее писал OBOZREVATEL, нефтяная энергетика в ближайшие десятилетия будет развиваться по одному из трех сценариев. Его выбор будет зависеть от того, насколько успешным окажется глобальный переход на возобновляемые источники энергии. При этом нефть подешевеет в любом случае.