Останется ли Украина без света и тепла: Россия прекратит поставлять уголь с 1 ноября

После старта отопительного сезона Россия решила прекратить поставки энергетического угля в Украину. Ожидается, что произойдет это уже 1 ноября 2021 года. Тем не менее, энергетичекого кризиса Украине удасться избежать с помощью импорта угля из других стран.

По словам народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий), которые применяются в энергетике. При этом он утверждает, что по информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь.

"Такие действия РФ сродни их действиям осенью 2014 года", – подытожил Герус. Под этими словами он имел в виду прекращение Россией поставок энергетического угля Украине глубокой осенью 2014 года. По словам тогдашнего министра энергетики Юрия Продана, экономических причин для этого не было. Следовательно, речь тогда шла о политическом давлении.

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В Украине работает 12 теплоэлектростанций (ТЭС). Они производят более 35% электроэнергии страны.

Почти половина этих станций – 5 – используют антрацит. Речь идет о:

Луганской ТЭС;

Криворожской ТЭС;

Трипольской ТЭС;

Змиевской ТЭС;

Славянской ТЭС.

Всего несколько дней назад – 24 октября – народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что из-за нехватки угля "на Трипольской ТЭС начали сжигать дорогущий природный газ".

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 23 октября, на Трипольской ТЭС находилось 16,9 тыс. т антрацитового угля (достаточно для 7 дней работы) и 29,3 тыс. т газового (13 дней работы). Дефицит угля на станции, по графику Минэнерго, составляет более 160 тыс. т.

Анонсированное прекращение Россией поставок энергетического угля в Украину не приведен к масштабному кризису. Еще перед стартом отопительного сезона Украина начала импортировать уголь из других стран. В частности, в августе было объявлено о начале импорта угля из Польши и Казахстана.

А немногим позже появилась информация об аналогичной договоренности с США. Согласно ей, Штаты обязались поставить Украине 75 тыс. т угля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что задолженность "Укрэнерго" перед производителями электрической энергии за услуги балансировки достигли 11,5 млрд грн. Среди прочего, это стало причиной сложной ситуации с углем в стране.