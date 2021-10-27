У олигарха Жеваго отсудили гостиницу "Салют": что будет со зданием в центре Киева

Гостиницу "Салют" в центре Киеве продадут по решению суда, а вырученные средства получит Национальный банк Украины (НБУ). Гостиница принадлежит экс-нардепу, миллиардеру Константин Жеваго, который владел признанным банкротом банком "Финансы и кредит".

Решение о принудительной продаже отеля принял Хозяйственный суд Киева, сообщила пресс-служба НБУ. В суд обращался именно Нацбанк, ведь гостиница, по сути, является залогом банка "Финансы и кредит" по кредитам рефинанасирования.

В решении суда говорится о здании общей площадью 12 255 кв. м. Его залоговая стоимость, согласно договору, – 480,87 млн грн.

Этот договор был заключен между ЧАО "Отель "Салют" и Нацбанком еще в 2008 году. С тех пор гостиница стала обеспечивать обязательства банка "Финансы и кредит" по выплате взятых у НБУ кредитов. После банкротства банка "Салют" взял на себя обязательства по погашению долгов за счет имущества.

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"Поскольку банк не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года НБУ обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Однако судебные процессы затянулись на 5 лет", – отметили в НБУ.

В целом Нацбанк требует возмещения 4,1 млрд грн. Вся эта сумма признана судом как обеспеченная залогом.

17 сентября 2015 года Нацбанк постановил отнести банк "Финансы и кредит" к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.

В августе 2019 года Государственное бюро расследований объявило топ-менеджерам банка о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения. О подозрениях также было сообщено пяти топ-чиновникам банка.

В сентябре 2019-го подозрение вручили самому Жеваго. Его подозревают в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В конце декабря 2019 Национальный банк Украины начал принудительное взыскание средств с Константина Жеваго.

В июле 2021 года суд заочно арестовал Жеваго. Кроме того, миллиардера объявили в розыск. По данным следствия, Жеваго организовал растрату 113 млн долларов "Финансов и кредита".

Как сообщал OBOZREVATEL, в рейтинге журнала "Forbes Україна" за 2020 год Жеваго стал третьим в перечне самых богатых украинцев с состоянием в размере 2,4 млрд долларов.