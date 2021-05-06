Forbes опубликовал список украинских миллиардеров: кто попал в рейтинг богатейших

Журнал Forbes Україна опубликовал рейтинг самых богатых украинцев. Так, первую строчку занял Ринат Ахметов, состояние которого оценили в $7,6 млрд.

Обновленный список опубликован на сайте журнала. Рейтинг Forbes Україна:

Ринат Ахметов (СКМ) – $7,6 млрд; Виктор Пинчук (Интерпайп) – $2,5 млрд; Константин Жеваго (Ferrexpo) – $2,4 млрд; Игорь Коломойский (Укрнафта) – $1,8 млрд; Геннадий Боголюбов (Укрнафта) – $1,7 млрд; Александр и Галина Гереги (Эпицентр) – $1,7 млрд; Петр Порошенко (Roshen) – $1,6 млрд; Вадим Новинский (Метинвест) – $1,4 млрд; Александр Ярославский (DCH) – $820 млн; Юрий Косюк (МХП) – $780 млн.

Отмечается, что 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни выросло на 42%, до $44,5 млрд. Как следствие – входной билет в сотню подорожал на треть, до $125 млн.

За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро – вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство – в IT и энергетике.

Так, на руку самым богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров – нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Весной 2021-го рост цен на сырьевые товары лишь ускорился, создавая неплохой зачин для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году.

Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых женщин мира. В этом году на первом месте оказалась наследница бизнес-империи L'Oréal Франсуаза Беттанкур Майерс. Всего в топ попали 328 женщин, из которых треть заработала свое состояние самостоятельно, остальные – получили наследство.

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