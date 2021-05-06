Forbes опубликовал список украинских миллиардеров: кто попал в рейтинг богатейших
Журнал Forbes Україна опубликовал рейтинг самых богатых украинцев. Так, первую строчку занял Ринат Ахметов, состояние которого оценили в $7,6 млрд.
Обновленный список опубликован на сайте журнала. Рейтинг Forbes Україна:
Ринат Ахметов (СКМ) – $7,6 млрд;
Виктор Пинчук (Интерпайп) – $2,5 млрд;
Константин Жеваго (Ferrexpo) – $2,4 млрд;
Игорь Коломойский (Укрнафта) – $1,8 млрд;
Геннадий Боголюбов (Укрнафта) – $1,7 млрд;
Александр и Галина Гереги (Эпицентр) – $1,7 млрд;
Петр Порошенко (Roshen) – $1,6 млрд;
Вадим Новинский (Метинвест) – $1,4 млрд;
Александр Ярославский (DCH) – $820 млн;
Юрий Косюк (МХП) – $780 млн.
Отмечается, что 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни выросло на 42%, до $44,5 млрд. Как следствие – входной билет в сотню подорожал на треть, до $125 млн.
За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро – вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство – в IT и энергетике.
Так, на руку самым богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров – нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Весной 2021-го рост цен на сырьевые товары лишь ускорился, создавая неплохой зачин для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году.
Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых женщин мира. В этом году на первом месте оказалась наследница бизнес-империи L'Oréal Франсуаза Беттанкур Майерс. Всего в топ попали 328 женщин, из которых треть заработала свое состояние самостоятельно, остальные – получили наследство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes попали семь украинцев. Состояние Рината Ахметова оценили в $7,6 млрд (327 место в общем списке). Всего издание определило 2755 миллиардеров по всему миру.
Американский финансово-экономический журнал Forbes составил список самых богатых представителей бизнеса в сфере криптовалют по итогам 2020-го. Его возглавил CEO Coinbase Брайан Армстронг с $6,5 млрд.