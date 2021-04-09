Цены на импортный газ для Украины упали на 16%
Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в марте снизилась до 209,6 доллара за тысячу кубометров.
Это на 15,89%, или на 39,6 доллара за тысячу кубометров меньше цен на голубое топливо, которое Украина импортировал в феврале. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Однако снижение стоимости газа на конечных потребителях не отразилось. Тариф для населения на апрель составляет 6,70-8,85 гривни за кубометр.
При этом в гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого газа снизилась на 16,2% – до 5 820,6 гривни за тысячу кубометров.
Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.