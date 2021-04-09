Ціни на імпортний газ для України впали на 16%
Середня митна вартість імпортованого Україною природного газу в березні знизилася до 209,6 долара за тисячу кубометрів.
Це на 15,89%, або на 39,6 долара за тисячу кубометрів менше цін на блакитне паливо, яке Україна імпортував в лютому. Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Однак зниження вартості газу на кінцевих споживачах не відбилося. Тариф для населення на квітень становить 6,70-8,85 гривні за кубометр.
При цьому в гривневому еквіваленті середня митна вартість імпортованого газу знизилася на 16,2% – до 5 820,6 гривні за тисячу кубометрів.
Нагадаємо, українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: ціну на природний газ для населення було збільшено на 14%. Після цього країною прокотилася хвиля протестів проти підвищення тарифів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про два підходи, напрацьовані в уряді для "значного зниження" тарифів на газ.
Президент Володимир Зеленський закликав уряд знизити комуналку, а 13 січня разом із в.о. міністра енергетики та прем'єром визначив нову ціну – 6,99 грн за кубометр.
Нова ціна на газ на 30% нижча, ніж чинні тарифи. Однак таке нововведення триватиме тільки до кінця опалювального сезону, далі ціни будуть ринковими.