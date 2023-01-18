Цена борща в Украине выросла более чем на 20%: какие продукты подорожали больше всего

В Украине за 11 месяцев полномасштабной войны цена борща выросла на 21,22%. Больше всего из продуктов увеличилась стоимость мяса (+63,67%).

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Об этом сообщают в аналитическом центре "Офис эффективного регулирования". "99,2 грн – столько 13 января 2023 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 – 81,84 грн – цена выросла на 21,22%", – отмечается в материале.

Взлет цен на мясные продукты обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они особенно влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию.

Больше всего из ингридиентов борща подорожали мясо (+63,67%), сметана (+31,91) и морковь (+26,48%). При этом снизилась цена других овощей – картофеля (-32,08), капусты (-45,89%) и свеклы (-48,02).

Ранее сообщалось, что цены на сахар могут вырасти в 2023 году. Удорожание продукта в 2022 году составило 27%, а в этом году стоимость может также подняться примерно на 30%.

Директор НПЦ "Сахарно-свекольного производства" Александр Коротинский рассказал Latifundist, что сахарная отрасль должна работать с прибылью, поэтому цены будут повышаться. О том, что товар будет дорожать, также отметил в комментарии OBOZREVATEL Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

"За прошлый год 27% роста был. То есть это даже меньше, чем продуктовая корзина. В этом году будет примерно такая же ситуация, я думаю. 27% инфляции заложено в бюджет, продуктовая корзина вырастет на 35-36%", - сказал Пендзин. . Цены на сахар могут вырасти в цене примерно на уровне 30%.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине подорожало соленое сало. На 16 января, килограмм его стоит в среднем 271,04 грн, что на 8,72 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 262,32 грн.

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