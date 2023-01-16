Цены на сало в Украине подбираются к 300 грн за килограмм: почем продают в магазинах

В Украине подорожало соленое сало. По состоянию на 16 января килограмм его стоит в среднем 271,04 грн, что на 8,72 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 262,32 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным в отдельных сетях супермаркетов цены на соленое сало установились на уровне (за 1 кг):

Metro – 268,81 грн;

Auchan – 255,3 грн;

Novus – 289 грн.

А вот на домашнее сало цены остались на прежнем уровне. Килограмм стоит 189 грн.

Соленое сало дорожает уже 8 месяцев

Последний раз соленое сало дешевело еще в мае-2022 – с апрельских 186,77 грн/кг до 182,5 грн/кг (минус 4,27 грн). После этого цены только росли:

июнь – до 185,83 грн/кг (+3,33 грн);

июль – до 190,75 грн/кг (+4,92 грн);

август – до 209,81 грн/кг (+19,06 грн);

сентябрь – до 221,68 грн/кг (+11,87 грн);

октябрь – до 254,93 грн/кг (+33,25 грн);

ноябрь – до 258,32 грн/кг (+3,39 грн);

декабрь – до 262,32 грн/кг (+4 грн);

январь-2023 – до 269,46 грн/кг (+ 7,14 грн. Данные на 1 число. После этого цены выросли еще на 1,58 грн).

Мясо также дорожает

Также в Украине подорожали курятина и свинина. В частности, в январе:

свиная грудинка стоит в среднем 176,81 грн/кг, что почти на 8 грн больше среднемесячной цены декабря-2022 в 169,12 грн/кг;

свиная лопатка подорожала на 6,57 грн – со 156,6 грн до 163,17 грн;

куриное филе подорожало на 4,24 грн/кг – цена выросла со 133,69 грн до 137,93 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается существенное подорожание продуктов питания, прежде всего овощей, масла и хлеба. Причины – сезонный фактор, мировые тренды, последствия войны, а также расходы, которые производители, переработчики и ретейлеры несут в связи с переходом на генераторы.

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