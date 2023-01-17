Один из основных продуктов подорожает в 2023-м: какие цены ждут украинцев

Цены на сахар могут вырасти в 2023 году. Удорожание продукта в 2022-м составило 27%, а в этом году стоимость может также подняться примерно на 30%.

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Директор НПЦ "Сахарно-свекольного производства" Александр Коротинский рассказал Latifundist, что сахарная отрасль должна работать с прибылью, поэтому цены будут подниматься. О том, что товар будет дорожать, также отметил в комментарии OBOZREVATEL Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

"За прошлый год 27% роста было. То есть это даже меньше, чем продуктовая корзина. В этот год будет примерно такая же ситуация, я думаю. 27% инфляции заложено в бюджет, продуктовая корзина вырастет на 35-36% ", – сказал Пендзин. Цены на сахар могут вырасти в цене примерно на уровне 30%.

Как рассказал Коротинский, сейчас оптовые цены на сахар в пределах рентабельности. Однако в этом сезоне отрасль спасла то, что аграрии успели закупить семена и некоторую часть удобрений и средства защиты растений заранее.

Директор НПЦ "Сахарно-свекольного производства" добавил, что Украина может поставлять сахар в другие страны, не создавая при этом дефицита внутри своего государства. По его словам, украинцы потребляют в год около 1,2 млн т сахара. В сезоне 2022/2023 прогнозируется производство в 1,25 млн т. Плюс есть значительные переходные остатки – 500 тыс. т.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине подорожало соленое сало. На 16 января, килограмм его стоит в среднем 271,04 грн, что на 8,72 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 262,32 грн.

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