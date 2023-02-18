Тестировать корм для животных и определять пол кур: какую работу предлагают украинцам в Польше

Украинцам в Польше предлагают экзотические работы. К примеру, тестировать игристое вино или корм для животных на заводе, определять пол кур и стоять в очередях в госучреждениях.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в Gremi Personal. Агентство собрало десять самых необычных предложений о работе для украинцев в Польше. Среди них:

определять пол кур на птицефабрике;

стоять в очередях в госучреждениях;

тестировать игристое вино на заводе;

собирать червей в рыбаловном магазине;

тестировать компьютерные приложения;

распрямлять подушки в мебельный салон;

ремонтировать погрызенные вещи в приюте для собак;

бихевиорист в зоопарк;

живой манекен в магазин;

тестировать корм для животных.

“Рынок труда стремительно меняется, а стереотип, что украинцам в Польше предлагают исключительно тяжелую физическую работу, порой все еще бурлит" — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Несмотря на наличие экзотических вакансий, сейчас больше всего украинцев работают в секторе пищевой промышленности. На производство пищи приходится 40% трудоустроенных. Это работа, например, в ресторанах или на фабриках. Приблизительно такая доля приходится на товарное производство. Остальные 20% почти равномерно распределены от фармацевтики до пчеловодства.

Напомним, что спрос на рабочих со знанием украинского в Польше вырос в 10 раз с регистрацией 10 тысяч украинских бизнесов в Польше. Здесь в основном речь идет о работниках с высокой квалификацией, за поиском которых к нам массово обращаются украинские компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в Румынии вообще не могут рассчитывать на выплаты от властей этой страны. Однако в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Также мы разбирались, какие выплаты дают украинцам в Польше. Помощь там предоставляют в основном семьям с детьми.

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