Выплаты украинцам в Польше: какие программы действуют и сколько денег можно получить

Украинцы, которые вынужденно выехали в Польшу во время войны, претендуют на несколько видов помощи. Большинство выплат предлагается семьям с детьми.

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Для их оформления обязательно нужно получить польский налоговый номер Pesel. О том, какую помощь могут получить украинцы в Польше в начале 2023 года, рассказали специалисты Ukrainian in Poland.

300 евро – каждому украинцу, но только один раз

Помощь в 300 евро (около 12 тыс. грн) выплачивается каждому украинцу, который прибыл в Польшу после 24 февраля 2022 года. Однако для получения выплаты нужно выполнить еще несколько условий:

получить польский налоговый номер Pesel и открыть счет в польском банке ;

; посетить муниципалитет и заполнить анкету на месте (онлайн такая помощь не оформляется).

Ждать выплаты придется минимум в течение месяца. Тратить полученные деньги можно полностью на свое усмотрение.

Семья 500+ – для тех, у кого есть дети

Речь идет о выплатах ежемесячного пособия на детей до 18 лет в размере 500 злотых (около 4200 грн). Это едва ли не самый популярный вид поддержки, который запрашивают украинцы, так как подавляющее большинство беженцев – это женщины с детьми.

Претендовать на выплату могут только те граждане Украины, которые въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года. Их дети или официальные подопечные также должны иметь гражданство Украины. Также помощь выплачивается, если женщина-украинка родила ребенка уже в Польше.

Заявку в программу "Семья 500+" можно подавать онлайн. Для этого нужно установить на смартфон приложение польского органа соцстрахования ZUS. В нем есть форма для заполнения и расписаны все необходимые инструкции.

Деньги выплачивают каждый месяц пребывания украинской семьи в Польше. Именно поэтому в случае выезда из страны нужно обязательно сообщить о своих планах в ZUS.

Напомним, украинцы, которые выехали еще летом, жалуются, что несмотря на соблюдение всех требований, им все равно начислили лишние выплаты, а теперь требуют их вернуть. Как это сделать, читайте в материале.

Karta Dużej Rodziny – скидки многодетным

Название переводится как "Карта большой семьи". Этот вид финансовой помощи не предусматривает денежных выплат, однако дает дисконт на закупки в супермаркетах, приобретение ж/д билетов и питание в заведениях. Скидки дифференцированные – от 50 до 75%.

Интересно, что эта программа создана не конкретно под украинцев. Системой скидок пользуются в первую очередь польские многодетные семьи. Однако иностранцы тоже могут получить карточку – для этого достаточно доказать, что их пребывание в Польше законное.

Помощь выплачивается, пока дети не достигли 18 лет, однако если они получают образование, срок продлевается до 25 лет. Для детей с инвалидностью карточка выдается навсегда. Karta Dużej Rodziny не отменяет другие виды помощи.

Для получения карты нужно обратиться к местной власти или подать документы онлайн по ссылке . Уровень дохода семьи не имеет значения. Понадобится предоставить такие документы:

паспорт, карта побыта или другой документ, подтверждающий личность;

свидетельства о рождении детей;

документы, которые подтверждают, что родители не лишены родительских прав.

400 Plus – деньги на ясли

Речь идет о выплате до 400 злотых (около 3400 грн) в месяц. Деньги даются исключительно на покрытие расходов на ясли для ребенка (питание в сумму не входит). Это могут быть как сами ясли, детский клуб или учреждение с опекуном для ребенка, так и услуги отдельного опекуна, который зарегистрирован как частный предприниматель.

Если ясли стоят дешевле 400 злотых в месяц, будет выплачиваться меньше этой суммы. Если пребывание ребенка в учреждении обходится дороже, родитель должен доплатить разницу уже из собственного кармана.

Программа также создавалась для самих поляков, однако украинцы имеют право на участие в ней. Заявки подаются онлайн на платформе ZUS.

Как и другие программы, 400 Plus распространяется на украинцев, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако есть исключение: украинцы, которые уже находились в Польше до 23 февраля 2022 года, могут оформить помощь, если их дети въехали в страну уже после этой даты.

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – для детей до 3 лет

Эта программа является альтернативой 400 Plus, пользоваться ими одновременно нельзя. Распространяется на семьи с двумя и более детьми в возрасте от 1 до 3 лет, включая семьи иностранцев, которые соответствуют хотя бы одному из критериев:

имеют вид на постоянное проживание в Польше;

временное разрешение на пребывание в Польше (в т. ч. карта побыта);

имеют статус UKR.

По программе можно получить до 12 тыс. злотых (102 тыс. грн). Выплачивается по 1000 злотых в течение 12 месяцев или по 500 злотых в течение 24 месяцев.

Как и 400 Plus, RKO оформляется на платформе ZUS. Также можно воспользоваться порталом [email protected] MriPS. Для оформления понадобится номер Pesel и счет в польском банке. Подавать заявку можно начиная с первого числа того месяца, в котором ребенку исполняется 9 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января в Германии увеличили размер выплаты для нуждающихся граждан. Также на такую помощь могут рассчитывать украинские беженцы, которые получили официальный статус.

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