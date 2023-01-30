Украинцам в Румынии платят по 12 900 грн от ООН: кто может получить деньги

Украинцы в Румынии не могут рассчитывать на выплаты от властей этой страны. Однако в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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Речь идет о предоставлении около 12,9 тыс. грн. Выплаты осуществляются из расчета 568 лей (около 4300 грн) на одного человека в месяц, пишет OBOZREVATEL.

Выплаты ООН в Румынии – кто может рассчитывать

Помощь предоставляют гражданам Украины, которые въехали на территорию Румынии после 24 февраля 2022 года и находятся в стране не менее недели. При этом важно, чтобы человек не получал другую денежную помощь от международных организаций (например, МККК или ЮНИСЕФ).

Выплаты дают не всем категориям беженцев. Чтобы получать помощь, нужно входить в одну из таких категорий:

одинокие женщины (не замужние);

беременные женщины и их семьи;

семьи с детьми до 18 лет;

одинокие матери и отцы;

семьи, в которых кормильцем является человек старше 60 лет;

семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью.

Как получить выплаты беженцам в Румынии

Украинские беженцы должны зарегистрироваться в местных органах власти в течение 3 дней после прибытия. После этого следует открыть счет в местном банке и заполнить анкету на получение помощи от УВКБ ООН.

После заполнения анкеты потенциальный получатель выплаты получит SMS. В нем его пригласят на прием в подразделение УВКБ ООН, куда нужно будет явиться лично.

Такие подразделения работают в нескольких городах Румынии. В частности, это Бухарест, Брашов, Галацы, Сучава и Яши.

Также напомним, что для женщин с детьми в Румынии предполагаются варианты бесплатного размещения. Для это нужно зарегистрироваться и обратиться к местным властям.

Ранее OBOZREVATEL разбирался, какие выплаты дают украинцам в Польше. Помощь там предоставляют в основном семьям с детьми.

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