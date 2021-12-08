США отказались от новых санкций против "Северного потока-2", но проект еще могут закрыть

Комитет Палаты представителей США исключил из оборонного бюджета на финансовый год санкции против "Северного потока-2" и ограничения по госдолгу РФ. Однако газовый проект может остановить Германия, если Россия будет проявлять военную агрессию против Украины.

Американские официальные лица заявили членам Конгресса Штатов, что у них есть договоренность с ФРГ о закрытии газопровода, если Россия вторгнется в Украину. Об этом сообщил Reuters представитель Конгресса.

Кстати, из документа также исключили санкции против 35 граждан России из окружения президента Владимир Путина. Но там предусматривается $300 млн военной помощи нашей стране, а также $4 млрд на военное сдерживание России.

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В Белом доме заявили, что немецкое правительство взяло на себя обязательства в отношении "Северного потока-2". Президент США Джо Байден заявил президенту Путину в ходе разговора 7 декабря, что Запад обеспокоен вторжением России в Украину. Американский лидер предупредил о "жестких экономических и других мерах" в качестве наказания в случае начала военного конфликта.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что тот факт, что газ еще не поступал по "Северному потоку-2" создает для Запада рычаги воздействия на Путина. "Если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину", – сказал Салливан репортерам в Белом доме.

Он также добавил, что США связывались с уходящим и приходящим правительствами Германии по поводу скандального трубопровода в контексте потенциального вторжения. Салливан отказался комментировать дальнейшие разговоры.

"Тема будущего "Северного потока-2" в контексте вторжения России в Украину в ближайшие недели является темой первостепенной важности. Она тщательно обсуждалась", – подытожил Салливан.

Отметим, пункт о санкциях против российской "трубы" уже исключали из проекта. Позже его вернули в измененном варианте, но теперь правку об ограничениях убрали полностью.

Еще 1 декабря демократы Сената американского Конгресса согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета США на финансовый год пункт о санкциях против "Северного потока-2". Однако администрация Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном противодействовала введению Конгрессом более жестких санкций против газопровода.

Байден с подозрением и осторожностью относится к более жестким действиям касательно российского проекта из-за опасений противостояния Германии. ФРГ является важнейшим европейским союзником Штатов.

Американский президент всегда выступал против запуска "Северного потока-2". При этом в мае 2021-го Байден отказался вводить санкции против компании-оператора, что потенциально считалось самым сильным "оружием" Запада против газопровода.

Изначально об опасности проекта говорили в Польше и Литве. Теперь же, после увиденных последствий от энергокризиса в Европе, о негативном влиянии "Северного потока-2" говорят и в других государствах, а также в Европарламенте.

Евродепутат Манфред Вебер заявил, что в случае военного вторжения в Украину Россия должна заплатить "высокую цену". В частности, правительство Германии должно немедленно остановить проект "Северный поток-2".

Ранее заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заявил, что в вопросе запуска и сертификации "Северного потока-2" США и Германия исходят из собственных интересов. Несмотря на введенные санкции, Вашингтон не будет реально препятствовать запуску газопровода. А заявления о том, что интересы Украины также будут учтены, делаются западными политиками "для отвода глаз".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в России зафиксирован исторический максимум заполнения газохранилищ. Но поставки в Европу "Газпром" увеличивать не спешит, хотя ресурс есть. Как заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, РФ специально "сушит" регион, однако все это будет иметь негативные последствия для российского концерна.