США не пойдут против "Северного потока-2", Украине вешают лапшу на уши, – Рябцев

В вопросе запуска и сертификации российского газового проекта "Северный поток-2" США и Германия исходят из собственных интересов. Несмотря на введенные санкции, Вашингтон не будет реально препятствовать запуску газопровода. А заявления о том, что интересы Украины также будут учтены, делаются западными политиками "для отвода глаз".

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Он уверен, что США и Германия уже окончательно определили судьбу "Северного потока-2", и он будет запущен.

"Мы видим реализацию собственных интересов и политическую инерцию. В частности, со стороны США. Они ввели санкции, а теперь каким-то образом должны их поддерживать, обосновывать. Сам вопрос уже решен на встрече Байдена и Меркель – что США не будут предпринимать реальных шагов, направленных на остановку проекта", – заявил он.

По мнению эксперта, обнадеживающие заявления в адрес Украины никак не отражают реальное положение дел. Рябцев считает, что это лишь игра.

"Они делаются для отвода глаз, для того, чтобы отдельно взятые политики в отдельно взятой стране думали о том, что их кто-то поддерживает, и вешали лапшу на уши доверчивому населению. Дескать, смотрите, нас поддерживают США", – подчеркнул Рябцев.

"На самом деле с самого начала было ясно, что реализуются собственные национальные интересы Германией и США, а Украина – это что-то такое, что путается под ногами и мешает и первым, и вторым договариваться о некоем геополитическом разделении", – добавил он.

Отвечая на вопрос, почему в таком случае процедура сертификации "Северного потока-2" затягивается, Рябцев заверил, что все дело в бюрократических процедурах. "На сертификацию выделен определенный срок – почему они будут торопиться?" – заметил он.

Напомним, США объявили о новых санкциях против проекта "Северный поток-2", но позже они были существенно сокращены. В Вашингтоне заявили, что приостановка санкций – в национальных интересах этого государства. О том, что происходит, читайте в материале OBOZREVATEL.