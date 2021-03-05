'Слуги народа' продлили сроки установки счетчиков газа для украинцев

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за проект №4248-1, которым предлагается продлить конечные сроки установки индивидуальных счетчиков газа для украинцев.

Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом поддержали 244 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

В частности, документ предусматривает продление сроков, до которых облгазы обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, до 1 января 2023 года.

Согласно действующей редакции закона, облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей уже до 1 января 2021 года.

При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что расходы на установку индивидуальных счетчиков газа были заложены в тарифе облгазов с 2016 года.

Установление счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

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