"Северный поток-2" не остановят, пострадает Украина – NYT

"Северный поток-2" – прямой трубопровод из России в Германию, который никуда не денется. Проект уже выдержал ожесточенное противодействие многих европейских стран и США. Один из ключевых пострадавших – Украина.

Германия, для которой трубопровод является частью геополитического баланса Европы, полна решимости завершить проект. Об этом сообщается в публикации издания The New York Times.

Сообщается, что строительство уже почти завершено, осталось пройти менее 100 миль (160 км). Восточные страны Европы опасаются, что Россия может отключить их газ, продолжая поставки в Германию. В этом случае восточноевропейцы останутся "один на один с Кремлем".

Газовые инфраструктуры европейских стран взаимосвязаны, а дело Европейского Союза против "Газпрома", российской госкомпании, поставляющей газ по трубопроводам, подорвало его монопольную власть. Это означает, что "Северный поток-2" окажет влияние на энергетическую безопасность большинства стран Европы.

"Есть один очевидный проигравший от трубопровода: Украина. Большая часть российского газа, поставляемого в настоящее время в Европу, проходит через эту страну. Но если "Северный поток-2" будет завершен и Россия существенно сократит объемы газа, поставляемого через Украину, Киев потеряет более миллиарда долларов в год на транзитных сборах. Уже будучи жертвой российского военного и экономического давления, это станет дополнительным ударом для страны", – пишут в издании.

Этого должно быть достаточно, чтобы Германия, поддерживающая Украину, отменила проект. Но есть и много других причин. Мало кто из союзников Германии поддерживает строительство трубопровода, и французские лидеры последними потребовали его отмену. Многие европейцы видят в этом "вопиющий пример немецкого лицемерия".

Более того, "Северный поток-2" "плохо согласуется с самооценкой Германии как лидера в области зеленой энергетики". Объяснение немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что трубопровод, построенный и финансируемый российской государственной компанией, является "коммерческим проектом", делает политику Берлина еще более циничной.

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