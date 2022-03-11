Россиянам отменили полеты в Турцию и Казахстан

Авиакомпании Pegasus Airlines (Турция) и Air Astana (Казахстан) остановили выполнение полетов в Россию. Рейсы Pegasus отменены на период с 13 по 27 марта, а Air Astana – пока бессрочно.

В Pegasus Airlines объяснили, что компания решила приостановить полеты в РФ из-за "операционных рисков". Они связаны со страхованием, лизингом, эксплуатацией и обслуживанием рейсов в Россию и из нее.

В Air Astana назвали ту же причину – "прекращение страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией". "Все полеты по данному направлению будут приостановлены", – отметили в авиакомпании.

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"Нет, эти компании не такие резко демократические стали. Просто их страховщики и лизингодатели начали бить тревогу по самолетам в РФ. Можно прилететь и обратно самолет не получить", – объяснил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Дело в том, что Россия решила забирать имущество компаний, которые покидают их рынок, отказалась выплачивать свои внешние кредиты в долларах (предлагают обесцененный рубль), а теперь решила захватить чужие самолеты. Так, больше половина российского парка самолетов ей не принадлежит. Как только самолет пересечет границу, его арестуют и заберут.

Ранее один из крупнейших туроператор России Anex Tour отменил все зарубежные авиарейсы. Туроператор тоже приостановил перевозку россиян по зарубежным направлениям из-за риска ареста самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты Америки закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. До США небо закрыл целый ряд стран – передвижения россиян за границу уже сильно ограничены.

Так, Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты из РФ не смогут пользоваться европейскими аэропортами, а также летать над территорией стран ЕС даже в режиме транзита. Аналогичные решения принял ряд не входящих ЕС европейских стран, а также Канада.

Вместе с тем, Россия сама же усложняет для своих граждан передвижение в другие государства и не дает россиянам вернуться из-за границы домой. 28 февраля Россия "в качестве ответной меры" закрыла свое небо для авиакомпаний из 36 стран мира.

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