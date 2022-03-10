В России придумали, как украсть чужие самолеты: решение опубликовал Минтранс РФ

Россия, чтобы обойти санкции РФ, решила забирать имущество компаний, которые покидают их рынок, отказалась выплачивать свои внешние кредиты в долларах (предлагают обесцененный рубль), а теперь решила захватить чужие самолеты. Так, больше половина российского парка самолетов ей не принадлежит. Как только самолет пересечет границу, его арестуют и заберут.

Чтобы избежать ареста, Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства о том, как именно российские авиакомпании смогут не возвращать лизинговые самолеты. Если договор расторгается по требованию лизингодателя, то возвращать самолет нельзя.

Решение должна принять правительственная комиссия. И она, разумеется, такого решение не примет. Таким образом россияне смогут просто украсть чужие самолеты, не смогут летать на них в цивилизованные страны (иначе их арестуют). Однако и без такого решения российские самолеты в ЕС, США и ряд других стран не допустят, так как небо для них закрыли.

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Отметим, Китай отказался предоставлять в Россию детали для самолетов. Авиация страны-агрессора находится под угрозой исчезновения, так как больше половины автопарка находится в лизинге у иностранных компаний и будет арестована сразу после пересечения границы.

Ранее Европейский Союз, США и еще ряд государств полностью закрыл свое воздушное пространство для самолетов, которые: контролируются Россией, зарегистрированы в РФ или же ей принадлежат. В результате часть самолетов разворачивают прямо в воздухе, в многие страны россияне попасть не смогут, а в другие будут летать в обход большой части Европы.