США намерены закрыть небо для российских самолетов в течение 24 часов – WSJ

Соединенные Штаты Америки намерены закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. О таком решении правительство может объявить в течение 24 часов.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные в вопросе источники. Авиационные ограничения для России продолжают расширяться в связи с войной против Украины, которую она развязала.

А ABC в то же время сообщает, что об этой ограничительной мере президент США Джо Байден объявит во вторник, выступая в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны". Оно запланировано на 21:00 по времени Восточного побережья США (4:00 по Киеву).

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Напомним, что ранее США и Украина согласовали дальнейшие шаги по противостоянию с Россией. В Вашингтоне заявили, что помогут вооружениям и санкциям против Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, передвижения россиян за границу уже сильно ограничены. Так, Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты из РФ не смогут пользоваться европейскими аэропортами, а также летать над территорией стран ЕС даже в режиме транзита. Аналогичные решения принял ряд не входящих ЕС европейских стран, а также Канада.

Вместе с тем, Россия сама же усложняет для своих граждан передвижение в другие государства и не дает россиянам вернуться из-за границы домой. 28 февраля Россия "в качестве ответной меры" закрыла свое небо для авиакомпаний из 36 стран мира.

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