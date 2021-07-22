В МИД заявили, что Украина не принимала участие в переговорах по 'Северному потоку-2'

Украина не принимала участие в переговорах по согласованию договоренностей США и Германии по газопроводу "Северный поток-2". В связи с этим Киев настаивает, чтобы партнеры ответственно отнеслись к нейтрализации угроз.

"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия", – сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока-2", – отметил он.

Дипломат добавил, что Киев продолжает вести диалог по уменьшению ключевых энергетических угроз со стороны Москвы и усилению энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом.

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Напомним, что Германия будет использовать свои рычаги влияния для продления транзита газа между Украиной и Россией. Речь идет о продлении договоренностей на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году, то есть до 2034 года.

Соответствующее требование к Берлину будет прописано в сделке США и Германии по поводу российского газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Документ предусматривает механизм введения санкций и других ограничительных мер, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

В частности, именно Берлин должен будет ввести санкции, если Москва начнет использовать газопровод для давления на Киев. Одновременно с этим Германия обязана настаивать на принятии ограничительных мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России.

Также представитель Государственного департамента Соединенных Штатов заявил, что газ по "Северному потоку-2" после завершения строительства пойдет не сразу. Для начала работы трубопровода необходимы дополнительные шаги.

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