Крупнейшие в России производители военных кораблей и алмазов попали под блокирующие санкции США

Министерство финансов США обнародовало список российских госпредприятий, которые подпали под новый пакет блокирующих санкций, введенный совместно с ЕС и G7. В перечень внесли мирового лидера по продаже алмазов – группу "Алроса", а также судостроителя ОСК, который выпускает боевые корабли.

Санкции запрещают юридическим и физическим лицам вести какие-либо дела с этими компаниями. Сообщение опубликовано на сайте Минфина США.

"Эти санкции продолжат оказывать давление на ключевые организации, которые обеспечивают и финансируют неспровоцированную войну России против Украины. Эти действия... отражают наши постоянные усилия по ограничению доступа Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, которые необходимы для снабжения и финансирования путинской жестокости", – прокомментировал замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

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Заморожено все имущество и активы этих компаний в США, также находящиеся под контролем американцев в других странах. Кроме того, блокируются любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат подсанкционным предприятиям на 50% и более.

Запрещены все транзакции, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами подсанкционных компаний. В том числе это касается любых видов инвестиций или предоставления средств, товаров и услуг, а также получения от подсанкционных компаний вкладов и дивидендов.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) – крупнейшее российское госпредприятие, занимающееся разработкой и строительством боевых кораблей ВМФ России. ОСК отвечает за строительство практически всех боевых кораблей России, а также кораблей для иностранных заказчиков. Вместе с самой компанией в список попали 28 ее "дочек" и 8 членов совета директоров.

Публичное акционерное общество "Алроса" – российское государственное предприятие, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания. На ее долю приходится 28% мировой и 90% российской добычи алмазов.

Алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России. В 2021 году выручка "Алроса" составила более 4,2 млрд долларов.

Компания уже находилась под санкциями США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Багамских островов. Теперь ограничения для нее расширены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ювелиры в Европе и без введения санкций начали отказываться от бриллиантов производства "Алросы". Европейские компании сами не хотят работать с российскими поставщиками.