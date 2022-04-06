США, ЕС и G7 вводят тотальные санкции против Сбербанка, Альфа-банка и "дочек" своих компаний в России

США вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками. Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику – те компании, которые еще вкладывают деньги в российские "дочки", больше не смогут этого делать. Санкции вводятся совместно с ЕС и странами "Большой семерки".

Об этом заявили в Белом доме. Санкции вводятся в ответ на зверства российских военных в Украине, в том числе Бучанскую резню. Теперь США полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора.

"Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела. Сбербанк владеет почти третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России и четвертым по величине финансовым институтом России в целом", – отметили в США.

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Запрет на новые инвестиции в Россию, по мнению Белого дома, еще больше изолирует агрессора от мировой экономики. Уже более 600 транснациональных компаний самостоятельно решили покинуть Россию, теперь остальные американские фирмы не смогут вкладывать деньги в свой бизнес в РФ.

Также гражданам США запрещают иметь дела с крупными российскими госпредприятиями. "Тем самым подрываем способность Кремля использовать эти организации для обеспечения и финансирования своей войны в Украине. Министерство финансов объявит об этих организациях завтра (7 апреля. – Ред.)", – уточнили в Белом доме.

Американские власти прогнозируют, что под действием санкций российская экономика перестанет входить в двадцатку крупнейших. "Цель – заставить их сделать выбор... Истощить ресурсы, которые есть у Путина для продолжения войны против Украины", – объясняла AP пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На новые санкции уже отреагировали акции Сбербанка. На Московской бирже они упали на 4,85%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минфин США запретил России выплачивать свои внешние долги, используя арестованные валютные резервы. В результате россияне попытались заплатить 560 млн долларов рублями, однако этот платеж засчитан не будет. По сути, это начало дефолта РФ.