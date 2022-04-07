Ювелиры из Европы отказываются покупать алмазы у России

В Европе начали отказываться от бриллиантов из российских алмазов. Импорт такой продукции в ЕС пока что не запрещен санкциями, но европейские ювелиры сами не хотят работать с российскими поставщиками.

От закупок у крупнейшего в мире добытчика алмазов, российской группы "Алроса", уже отказались несколько известных брендов, пишет "Коммерсант". В том числе это Cartier и Tiffany&Co.

"Алроса" ранее попала под санкции США и Великобритании, но не ЕС. Более того американские власти позже разъяснили, что запреты касаются только импорта алмазов как сырья, а не готовых бриллиантов.

Тем не менее некоторые бренды решили бойкотировать компанию в знак протеста против войны в Украине, которую развязала Россия. Эксперты прогнозируют, что число компаний, который отказались от продукции "Алросы", будет только расти.

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При этом на "Алросу", по подсчетам Минфина США, приходится около 28% мировой добычи алмазов. В России доля группы достигает 90%. Таким образом, отказ от российских камней может привести к росту цен на алмазы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС запретил экспорт своей ювелирной продукции в Россию. Эта мера стала частью четвертого пакета санкций, введенных против России за военную агрессию в Украине. Также под запрет попал экспорт дорогих автомобилей и других предметов роскоши.