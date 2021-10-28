Эксперты заподозрили, что программа 'Большой вагон' реализуется в интересах олигархов, а не УЗ

В "Укрзалізниці" есть масса проблем, которые необходимо первоочередно решать. Это и инфраструктура, и локомотивы, и уровень технической базы железной дороги, и коррупция, и многое другое. Но в Министерстве инфраструктуры решили начать программу обновления именно с грузовых вагонов, и это похоже на спланированную работу в интересах крупного украинского бизнеса.

Об этом пишет "Зеркало Недели" в статье "Большое строительство вагонов – щедрый подарок Ахметову от "Укрзалізниці"".

"Проблема с парком грузовых вагонов в Украине действительно есть, и проблема серьезная. Но не она должна была стоять первой в длинном списке проблем "Укрзалізниці". Бизнес грузовых перевозок в целом является главным источником доходов для "Укрзалізниці", но именно доля этого бизнеса в виде оператора вагонов никогда особенно прибыльной для государственной железной дороги не была. Во-первых, грузовые вагоны "Укрзалізниця" чаще всего отдает по долгосрочным контрактам и по заниженным ставкам своим же конкурентам — частным операторам вагонов. Во-вторых, большинство парка вагонов УЗ находится в нерабочем состоянии", – указывает издание.

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Вместо этого, как сказано в статье, Антикризисный штаб решил, что именно под строительство грузовых вагонов "Укрзалізниця" должна привлечь инвестиции (очевидно, в виде кредита) в объеме 50 млрд грн. То есть, вдвое увеличить свой кредитный портфель. При этом неизвестно, приведет ли это к пропорциональному увеличению доходов компании (скорее всего, нет) и чем придется покрывать эти финансовые затраты.

При этом заработают на строительстве новых вагонов всего несколько компаний, которые делают металл – а он, как известно, значительно подорожал на мировых рынках. И именно подорожание металла стало основной причиной того, что на украинских заводах перестали делать вагоны, указывают журналисты.

"Соединив "Большое строительство вагонов" и продление сроков службы вагонов, можно понять, что в последующие несколько лет "Укрзалізниця" станет главным инвестором строительства грузовых вагонов. А вагоны эти пойдут по долгосрочным договорам аренды в руки крупных частных операторов", – подытожило издание.

Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало очередной проект приказа о списании вагонов по возрасту. Всего предлагается списать более 50 тысяч вагонов, на закупку такого количества новых вагонов необходимо более 125 млрд грн. Против этого решения выступили ассоциации металлургов и зерновиков – по их словам, списание такого количества вагонов приведет к дефициту подвижного состава и грозит колоссальным ущербом экономике Украины.