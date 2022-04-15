Блокада продолжается: почты Польши, Швеции, Дании и Австралии прекратили доставки в РФ и Беларусь

Почты Польши, Швеции, Дании и Австралии прекратили доставки отправлений в страны-террористы – Россию и Беларусь. К почтовой блокаде присоединилась также Латвия, которая ранее прекратила почтовые денежные переводы в РФ и РБ.

"Почтовая блокада – это результат работы украинских дипломатов, волонтеров, украинской диаспоры и, конечно, Укрпочты, которая, как назначенный оператор страны-члена Всемирного почтового союза, неоднократно обращалась к коллегам из почт других стран с призывом разорвать связи с россией. Надеюсь, остальные почты также скоро присоединятся к нашей шестерке и перестанут доставлять отправления в россию и беларусь", – цитирует гендиректора Укрпочты Игоря Смилянского пресс-служба компании.

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Смилянский отметил, что это очень важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка России почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров. Посему важно, чтобы почтовые операторы поддержали меры своих стран по подавлению агрессии РФ и перестали доставлять отправления

"Тем почтам, которые это уже сделали, спасибо за поддержку и принципиальную позицию", – сказал Смилянский. Кстати, Укрпочта разорвала сообщения со странами-террористами в первые дни после начала войны.

Напомним, почта Финляндии еще с 11 апреля остановила пересылку писем и посылок в РФ и Беларусь. Посылки и письма, которые находятся в отделениях, вернут отправителям. Такое решение приняли, несмотря на то, что транспортные санкции ЕС не предусматривают запрета на перевозку почтовых отправлений.

Об этом сообщила финская государственная почтовая служба Posti. При этом почта сослалась на соглашение членов Всемирного почтового союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, Смелянский заявил, что компания уже разрабатывает варианты новых почтовых марок. Такая идея возникла у него после успеха с русским военным кораблем, который был изображен на предыдущей марке. Он отметил, что компания соберет художественный совет "Укрпочты" по этому поводу.