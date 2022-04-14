Глава 'Укрпочты' пообещал новые марки с 'портретами' после успеха с русским кораблем

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что компания уже разрабатывает варианты новых почтовых марок. Такая идея возникла у него после успеха с русским военным кораблем, который был изображен на предыдущей марке.

Об этом Смелянский написал в Facebook. Он отметил, что уже в четверг, 14 апреля, по этому вопросу соберут художественный совет "Укрпочты".

"Вчера Укрпочта выпустила марку с направлением российского корабля, а уже сегодня благодаря ВСУ он туда пошел. Чтобы не терять времени уже думаем над следующими идеями. Завтра соберем художественный совет, потому что может стоит с каким-то портретом выпустить марку", – написал глава компании.

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В комментариях к сообщению украинцы поддержали идею Смелянского и живо ее обсуждали.

"Именно так – надо с портретом", "Никогда бы не подумал, что такое напишу. Может марку с Путиным?", "Где-то видела фотку, где повесился пу. Давай ее", "Пророческие марки! Лебединое озеро будет?", "Даешь больше марок хороших и разных...с вертолетами самолетам танками генералами и артиллерией. Главное доставку в правильном направлении указать и погасить", – писали комментаторы.

Напомним, что 12 апреля "Укрпочта" ввела в оборот почтовую марку "Русский военный корабль, иди нах*й!". Она посвящена легендарной фразе пограничника Романа Грибова с острова Змеиный, которая стала настоящим символом Великой Отечественной войны Украины против российских захватчиков.

На этой марке изображен тот самый российский крейсер "Москва", который послали наши защитники на Змеином.

В среду, 13 апреля, этот российский военный корабль был подбит в Черном море Вооруженными силами Украины. По нему ударили двумя ракетами "Нептун". Крейсер вспыхнул, находясь в бушующем из-за шторма море.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако рассказала не всю правду. В РФ заявили, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.