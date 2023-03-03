Двух американцев подозревают в отправке авиатехники в Россию – Reuters

В США арестовали двух американцев за якобы отправку авиационной техники в страну-агрессор Россию. Подозреваемых задержали в Канзас-Сити по обвинению в незаконной схеме действий в нарушение экспортного контроля страны.

Видео дня

Как пишет Reuters, об этом в четверг, 2 марта, заявил представитель Министерства торговли США Мэтью Аксельрод. Фигурантами расследования стали 59-летний Сирил Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон. Они обвиняются в сговоре с целью обойти законы США об экспорте путем продажи авионики клиентам по всему миру, которые эксплуатируют самолеты российского производства.

Соответствующее обвинительное заключение обнародовал Окружной суд США в Канзасе.

Отмечается, что пара отремонтировала и отгрузила технику от своей фирмы KanRus Trading Company, предоставив ложную информацию об экспорте. Речь идет о мошенническом счете-фактуре. В этом документе Германия была указана как конечный пункт назначения. Однако на отремонтированном оборудовании присутствовала наклейка Федеральной службы безопасности России.

В Министерстве юстиции США, в свою очередь, заявили, что еще 28 февраля 2022 года, после того как власти США задержали партию авионики, Министерство торговли США потребовало от них лицензию на экспорт оборудования.

Несмотря на это, в мае, июне и июле мужчины нелегально переправляли электронику через Армению и Кипр.

Теперь подсудимых обвиняют в сговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении информации об экспорте, а такжеи в нарушение законодательства США. Им грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в контрабанде.

Сами подозреваемые ситуацию не прокомментировали.

Стоит отметить, что авионика включает в себя системы связи, навигации, управления полетом и обнаружения угроз, установленные на самолетах. На все эти товары США ввели санкции против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч финучреждений.

10-й пакет санкций, направленных на ослабление путинской военной машины, утвердили в Евросоюзе. Также о новых санкциях объявили Канада, Австралия и Новая Зеландия, Великобритания, США. А FATF (Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег) бессрочно приостановила членство России в организации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Россия использует криптовалютный токен Tether, чтобы уклониться от введенных против страны санкций. Так, биржи Huobi и KuCoin позволяют торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных находящимися под санкциями российскими банками. Таким образом с помощью Tether россияне выводят средства на иностранные банковские счета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!