Первая страна в мире легализовала биткоин как платежное средство

Сальвадор стал первой страной в мире, которая приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Конгресс одобрил предложение президента Найиба Букеле о внедрении криптовалюты.

Об этом сообщает Reuters. Набрав 62 из 84 возможных голосов, законодатели проголосовали за принятие закона о биткоине, несмотря на опасения по поводу потенциального воздействия на программу Сальвадора с МВФ.

Букеле рекламировал использование биткоинов как потенциальную возможность помочь сальвадорцам, живущим за границей, отправлять денежные переводы домой. Также он добавил, что американский доллар останется законным платежным средством.

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"Это принесет нашей стране финансовую доступность, инвестиции, туризм, инновации и экономическое развитие", – сказал Букеле. По его словам, использование биткоинов будет необязательным для физлиц и не будет представлять риска для пользователей.

Напомним, владельцы криптовалют всего за сутки потеряли больше $1 млрд на фоне снижения котировок криптоактивов. Один из них лишился $7 млн на сделке с Ethereum.

Больше всего ликвидаций ($480 млн) пришлось на пары с биткоином. Вторым по этому показателю идет Ethereum ($276 млн), третьим – XRP ($70 млн). 86% сделок, ликвидированных за сутки, являются длинными (открыты в ожидании дальнейшего роста рынка).

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