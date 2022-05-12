Умрет или станет криптовалютой интернета: что ждет дальше упавший Dogecoin

Первая мемная криптовалюта Dogecoin "угасла" так же внезапно, как и взлетела – всего за год курс монеты упал на 86%. Теперь некоторые эксперты прогнозируют и вовсе исчезновение этого криптопроекта, который остается одним из крупнейших в мире.

Согласно данным крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT, исторического максимума DOGE достиг 8 мая 2021 года. После выступления директора Tesla Илона Маска на телешоу Saturday Night Live, в котором он назвал себя Dogefather, или, если дословно, "Doge-папой", курс монеты взлетел до $0,731578.

С тех пор не проходит и месяца (а иногда и дня), чтобы Маск не упомянул о своем "ребенке" в СМИ или Twitter. Несмотря на это, курс Dogecoin стабильно снижается – на следующий день после своего взлета мемкоин потерял 30% стоимости, а за год подешевел в 7 раз.

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История упадка Dogecoin в 2022 году

2022 год выдался для криптовалют непростым. Главным фактором влияния стала Федеральная резервная система США – из-за рекордной инфляции в стране регулятор пугал ростом ключевой ставки и в итоге поднял ее на 50 базисных пунктов – до 0,75-1% годовых. Растет инфляция и в других крупных странах.

Это привело к оттоку капитала с рынков рисковых активов. Пострадал как фондовый рынок (с начала года индекс NASDAQ Composite упал на 26%, S&P 500 – на 17%, а промышленный индекс Доу Джонса – на 12%), так и рынок криптовалют, который сохраняет с ним высокую корреляцию.

Начиная с января, курс DOGE во многом зависел от своего "ангела-хранителя". Стоимость актива несколько раз подскочила на фоне слухов, а потом и подтверждения о том, что Илон Маск покупает Twitter, но даже это не уберегло монету – с тех пор она подешевела почти на 40%.

Впрочем, негативная тенденция наблюдается на крипторынке в целом с начала апреля. За последние пять недель рыночная капитализация сектора сократилась с $2,175 млрд до $1,327 млрд.

По состоянию на 12 мая курс DOGE составляет $0,08854 – это уровень апреля 2021 года. Но, несмотря на то, что рыночная капитализация проекта только за неделю снизилась с $18,2 млрд до $11,9 млрд, он все еще входит в десятку крупнейших.

Будущий мертвец или "валюта интернета"

На этом фоне мнения экспертов относительно будущего актива расходятся. Старший аналитик платформы-агрегатора BestChange Никита Зуборев прогнозирует исчезновение DOGE с рынка криптовалют. Он называет единственной функцией альткоина передачу ценности и видит в нем множество недостатков.

"Dogecoin в большей степени централизован, крупные держатели накопили значительную часть токенов на своих кошельках, протокол передачи не обновляется, никаких новых технологий или алгоритмов", – заявил аналитик РБК. Он называет любимую криптовалюту Маска антипримером создания таких проектов.

С ним согласен и старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Майк МакГлоун. Он предрек "смерть" Dogecoin уже в 2022 году, поскольку из-за повышения ставки ФРС инвесторы будут избавляться от ненадежных активов, в результате чего все мемкоины придут в упадок.

В дополнение к этому, считают эксперты WhiteBIT, у мемкоинов в последний год появился серьезный конкурент. А именно NFT-токены и проекты метавселенных, которые отодвигают активы, аналогичные DOGE, на третий план.

Инвестор и ведущий CNBC Джим Крамер предупреждает о другой опасности, которая может поджидать держателей этой криптовалюты. В своем Twitter он назвал альткоин незарегистрированной ценной бумагой, поэтому она может попасть под надзор регуляторов, что ранее произошло с XRP.

Но есть и другое мнение. Например, в своем Twitter гендиректор финтех-стартапа Robinhood Влад Тенев объяснил, почему DOGE может стать "валютой интернета". Он напомнил о невысоких комиссиях в сети (хотя с момента заявления они выросли с $0,003 до $0,155), инфляцией на уровне 5% (ниже, чем у доллара), которая со временем будет сокращаться.

В то же время, он отмечает невысокую пропускную способность сети – около 40 транзакций в секунду. Но, по словам Тенева, скорость обработки можно повысить, модернизировав оборудование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правительство Украины добавило DOGE в список виртуальных активов, которые можно пожертвовать в криптофонд помощи в условиях военного вторжения России. Средства пойдут на поддержку военных, гуманитарную помощь или реконструкцию инфраструктурных объектов.