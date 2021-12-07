Dogecoin исполнилось 8 лет: история криптовалюты-мема за $25 млрд

Первая в мире криптовалюта-мем Dogecoin отмечает день рождения – токен появился ровно восемь лет назад. За это время его курс вырос более чем в 570 раз, он вошел в десятку крупнейших в мире, а от проекта открестился один из создателей.

В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как то, что начиналось в качестве шутки, стало одним из крупнейших проектов криптомира.

Мемкоин был представлен 6 декабря 2013 года. Токен основан на криптовалюте Luckycoin, основанной на Litecoin, которая в свою очередь основана на биткойне

Создатели проекта – американские программисты Билли Маркус и Джексон Палмер. Они хотели, чтобы их токен стал манифестом против спекулятивной природы криптовалют.

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В первый месяц сайт проекта посетил лишь миллион человек. Сейчас одна лишь его страница в Twitter насчитывает 2,6 млн подписчиков. А на соответствующую ветку обсуждения на форуме Reddit, который в свое время и стал одним из главных двигателей роста DOGE, подписаны 2,2 млн.

Символом криптовалюты стал снимок собаки породы шиба ину по кличке Кабосу из Японии, впервые опубликованный в 2010 году, но ставший популярным в 2013 году. В августе 2021 года собака отметила свое 16-летие.

За несколько лет фото Кабосу и несколько подписей на "собачьем" (исковерканном английском) языке стало одним из самых известных мемов интернета. О его популярности свидетельствует то, что сайт Know Your Meme признал Doge лучшим мемом 2013 года.

Путь Dogecoin к популярности занял пять лет. На заре своего появления, эта криптовалюта, как и многие другие, стоила сотые доли цента за токен, но в начале 2018 года произошел резкий скачок его курса – до $0,01, а рыночная капитализация монеты превысила миллиард.

В 2021-м на этот токен обратил свое внимание американский миллиардер Илон Маск, который стал довольно часто упоминать его в своем Twitter. Это еще больше подтолкнуло DOGE к росту.

По данным Coinmarketcap, c 2013 года курс первой "криптособаки" вырос примерно на 57400%, а в мае он установил абсолютный рекорд – $0,7376, но с тех пор растерял 76% стоимости. По данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 7 декабря, один токен торгуется на уровне $0,1802.

Рыночная капитализация проекта с момента его появления выросла до колоссальных $25,68 млрд. До недавних пор Dogecoin входил по этому показателю в десятку крупнейших криптовалют мира, но сейчас занимает в рейтинге 11 место.

Любопытно, что один из создателей Dogecoin Джексон Палмер разочаровался как в своем проекте, так и в криптовалютах в целом. В 2015 году он покинул команду DOGE, а в августе 2021-го назвал криптовалюту "худшей частью капитализма".

"Криптовалюта – это по своей сути правая, гиперкапиталистическая технология, созданная в первую очередь для увеличения благосостояния ее сторонников за счет сочетания уклонения от налогов, ослабления регулирующего надзора и искусственно созданного дефицита", – написал Палмер в Twitter. По его словам, криптовалюта не является децентрализованной структурой, а управляется "картелем богачей".

Первый мем-токен известен своей историей различных совместных проектов. Сообщество собирало деньги на участие сборной Ямайки по бобслею в зимних Олимпийских играх-2014, а также финансово поддерживало гонщика NASCAR Джоша Уайза.

А в 2022 году сообщество совместно с космической компанией Маска SpaceX запустит к Луне миссию DOGE-1. Программа станет первой в своем роде, поскольку будет полностью финансироваться Dogecoin.

На этом фоне несложно предположить, что в следующем году в мире продолжится принятие, распространение и популяризация Dogecoin. Это только подтверждает, что проект, начинавшийся как шутка и протест, теперь нельзя отрицать в качестве сильного соперника других криптовалют.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, DOGE стал самой популярной криптовалютой по поисковым интернет-запросам в США. Этот токен ищут чаще остальных в 23 из 50 американских штатов.