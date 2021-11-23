Создатели криптовалюты украли у инвесторов $1,1 млн и пропали

Пользователи в сети обнаружили мошенническую схему с криптовалютой, подозрительно напоминающую аферу с токеном Squid Game. На этот раз злоумышленники украли деньги инвесторов в монету Tsuzuki Inu (TZKI) – более миллиона долларов.

Согласно данным сервиса Etherscan разработчики Tsuzuki Inu провели серию транзакций, сперва преобразовав свои токены в 265 монет Wrapped Ethereum, а затем в стейблкоин USD Coin. В совокупности было выведено 1 157 125 долларов.

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При этом курс токена обрушился почти на 97% до $0,0000000000018, по данным Coinmarketcap (к 23 ноября монета скорректировалась до $0,0000000000028). Кроме того, разработчики отключили страницу в Twitter и канал в Telegram.

Разработчики рекламировали Tsuzuki Inu как криптовалюту-мем. Токен находился в обращении с марта 2021 года, его совокупная эмиссия составила 1 квинтиллион (число с 18 нулями). Авторы также обещали создать NFT-игру, где основной валютой должна была быть TZKI.

Афера произошла после того, как разработчики попросили инвесторов обменять свои токены TZKI на TZKI v2. Для этого их надо было отправить на учетную запись контракта обмена.

В ветке обсуждения Tsuzuki Inu на форуме Reddit инвесторы обсуждают пути компенсации своих средств. Некоторые из них частично винят в случившемся криптобиржу BitMart, на которой разместили токены, а другие публикуют личные данные разработчиков для желающих возмездия.

После этого криптоинфлюенсеру ShadowedEmbrac3 по имени Джаред стали поступать угрозы смерти. В свое оправдание мужчина утверждает, что не входил в команду администраторов и тоже стал жертвой мошенничества.

Любопытно, что позже Telegram-канал заработал – на нем появился адрес нового сайта проекта. Но пользователи сошлись на мнении, что проект Tsuzuki Inu был продан новым владельцам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году двое братьев из ЮАР организовали самую масштабную мошенническую схему в истории криптовалют. Они украли биткоины на $3,6 млрд со своей биржи Africrypt и пропали.