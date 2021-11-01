Криптовалюта "Игры в кальмара" в считанные минуты обрушилась почти до нуля

После сенсационного взлета стоимости криптовалюта Squid Game, выпущенная после выхода южнокорейского сериала "Игра в кальмара", резко просела в цене. Токен подешевел на 99,99%.

Согласно данным онлайн-сервиса CoinMarketCap, днем 1 ноября цена монеты SQUID резко выросла до $2861, после чего буквально за 5 минут обрушилась до менее чем $1. К к 16:50 токен торговался уже по цене $0,0024.

Рыночная капитализация валюты составила $2,1 млн. Более того, из-за реализованной антидемпинговой технологии, держатели токенов не смогли от них избавиться, когда его цена резко пошла вниз.

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Падение курса криптовалюты произошла после нежелательного внимания в соцсетях. Ранее в этот же день модераторы Twitter пометили "официальный" аккаунт криптовалюты с 70 тыс. подписчиков как подозрительный. После этого, создатели токена попытались запустить другие учетные записи, но и они потом были заморожены.

В этот же день в своем Telegram-канале разработчики проекта заявили о взломе их аккаунта в Twitter. Они отказались продолжать дальнейшую работу над ним.

"Кто-то сейчас пытается взломать наш проект. Не только Twitter-аккаунт @GoGoSquidGame, но и наш смарт-контракт. Мы пытаемся защитить его, но цена все еще ненормальная. Squid Game Dev не хочет продолжать работу над проектом из-за подавленности борьбой с мошенниками и стресса. Мы должны отменить все ограничения и правила транзакций Squid Game", - гласит заявление создателей.

Как пишет Cointelegraph, криптосообщество изначально подозревало, что криптовалюта SQUID связана с мошенничеством. Эксперты отмечали, что ее основатели не вызывают доверия, токены продаются только на одной бирже, а комментарии на странице в Twitter были закрыты.

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