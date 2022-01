Семья Трампа подает в суд на криптовалюту TrumpCoin

Семья 45-го президента США Дональда Трампа собирается судиться с руководством криптовалютного проекта TrumpCoin. Это мем-коин, созданный в 2016 году для поддержки Трампа на выборах.

В своем Twitter сын экс-президента Эрик Трамп назвал команду TrumpCoin мошенниками и пригрозил ей юридическими последствиями. Президентская семья будет добиваться запрета деятельности проекта.

"Внимание, мошенничество: нам стало известно, что некто продвигает криптовалюту под названием TrumpCoin (TRUMP). Эта криптовалюта, не имеющая ничего общего с нашей семьей, была запущена без нашего ведома и разрешения, и мы против ее использования. Мы обратимся с иском в суд", – написал Эрик Трамп.

Чем именно его родным не угодила малоизвестная криптовалюта, сын бывшего президента не уточнил. Однако известно, что, будучи известным критиком криптовалюты, его отец выступал за жесткое регулирование криптоактивов.

Представители TrumpCoin ответили Эрику Трампу скриншотом со своего сайта. "Trumpcoin.com не принадлежит, не управляется, не поддерживается и никаким иным образом не связан с Дональдом Трампом, The Trump Organization, Donald J. Trump for President Inc или какой-либо другой организацией, которой владеет и/или управляет Дональд Трамп или любое другое аффилированное с ним лицо", – говорится на снимке.

"Мы считаем это недоразумением, из-за которого оказались под перекрестным огнем", – заявил представитель проекта изданию CNET. Он отметил, что его команда неоднократно подчеркивала, что никак не связана с семьей Трампа.

Монету TRUMP создали 20 февраля 2016 года для поддержки кампании Дональда Трампа перед проходившими в том году президентскими выборами, на которых он победил Хиллари Клинтон. По состоянию на 25 января коин торгуется на уровне $0,23, что почти вчетверо ниже его максимальной отметки, достигнутой в январе-2018 – $0,81.

Текущая рыночная капитализация "Патриотической криптовалюты №1", как называют TrumpCoin ее разработчики, составляет около $1,5 млн, объем торгов – чуть больше $8,2 тыс., а в обращении находится чуть более 6,6 млн монет.

При этом бывшая первая леди США Мелания Трамп решила приобщиться к криптосообществу. Жена Дональда Трампа запустила продажу собственных NFT (невзаимозаменяемых токенов) – единственным лотом является картина Melania Vision.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее наследники английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина добились отмены обихода криптовалюты JRR Token. Они добились в суде, чтобы создателя проекта признали нарушителем авторских прав.