Бывший президент США и миллиардер Дональд Трамп назвал биткоин мошенничеством. При этом он призвал власти ввести "очень жесткую" регуляцию "монет".

Соответствующее заявление политик озвучил в эфире американского телеканала Fox Business. Свое мнение экс-президент объяснил так: мировой валютой должен быть доллар, а биткоин с долларом соревнуется, поэтому необходимо ввести жесткое регулирования криптовалюты.

"Валютой этого мира должен быть доллар. Я думаю, биткоин нужно регулировать. Биткоин – это мошенничество. Мне он не нравится, потому что это валюта, которая будет конкурировать с долларом", – сказал Трамп.

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В 2020 году стало известно, что Трамп, будучи президентом США, планировал "покончить" с биткоином и другими криптовалютами и пресечь торговлю ими. С соответствующим поручением глава государства обращался к министру финансов США Стивену Мнучину в мае 2018 года.

Последнее заявление американского политика повлияло и на стоимости криптовалюты. Во вторник утром, 8 июня курс биткоина снизился до $32,3 тыс. За прошедшие сутки монета подешевела на 10%. Цена актива приближается к локальному минимуму в $30 тыс., установленному 19 мая.

Отметим, украинские чиновники и политики могли потерять на падении биткоина в мае около 23,5 млрд грн. Это следует из опубликованных деклараций представителей исполнительной, судебной и законодательной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь до 390 000 долларов.