Наследники Толкина "убили" криптовалюту JRR Token из-за авторских прав

Наследники английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина добились отмены обихода криптовалюты JRR Token, доказав, что ее создатель нарушает авторские права. Различия в написании и произношении токена и фамилии автора культовой саги "Властелин колец" их не смутили.

Как сообщает Financial Times, компания Tolkien Estate заключила соглашение с разработчиком токена Мэтью Дженсеном. Согласно документу мужчина обязался:

прекратить поддержку токена;

удалить с его сайта весь контент, нарушающий права на товарные знаки и интеллектуальную собственность, относящиеся к "Властелину колец" и его предыстории – роману "Хоббит";

оплатить судебные издержки истца.

Стоит отметить, что аккаунт JRR Token в Twitter, его канал в YouTube и сайт уже закрыты.

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Монета JRR Token была запущена в августе 2021 года на блокчейне Binance Smart Chain. Отсылки к "Властелину колец" начались уже со слогана проекта: "Один токен, чтобы править всеми". Похожая надпись была выгравирована на Кольце Всевластия из саги.

В качестве пиара актер Билли Бойд, исполнивший роль хоббита Перегрина Тука в киноадаптации "Властелин колец", призвал покупать JRR Token. Его услуги были заказаны через сервис видео от звезд Cameo – за 40-секундный ролик он заработал 145 долларов.

10 августа юристы Tolkien Estate, которой управляет семья сына умершего в 1973 году Толкина, обратились во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Компания заявила об "особенно вопиющем нарушении авторских прав" их звездного предка.

В частности, истцы пожаловались на имя сайта JRRToken.com. Кроме того, сам сайт содержал иллюстрации колец, жилищ хоббитов и волшебника из книги Гэндальфа Серого.

Юристы Дженсена признали, что бренд JRR Tolkien принадлежит Tolkien Estate, но настаивали на том, что написание и произношение домена "jrrtoken.com" отличается от фамилии легендарного писателя. Однако такое объяснение не удовлетворило ВОИС – в организации установили, что Дженсен "недобросовестно" зарегистрировал и использовал доменное имя, и встали на сторону наследников Толкина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о другом громком судебном процессе, который может открыть личность загадочного создателя биткоина Сатоши Накамото. Кроме того, решается судьба принадлежащих ему монет на сумму в $66 млрд.