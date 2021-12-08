Самые популярные в мире: две криптовалюты вошли в топ-10 запросов Google

В уходящем 2021 году криптовалюта-мем Dogecoin, которая входит в десятку крупнейших по капитализации, стала одним из самых популярных запросов в поисковике Google. Ее искали значительно чаще, чем биткоин или другие альткоины.

Об этом свидетельствуют данные Google Trends, которые публикуются ежегодно крупнейшим поисковиком в мире. Традиционно самые популярные запросы делятся на несколько категорий, в том числе "Кино", "Актеры", "Спортсмены" и другие.

"Dogecoin" и вторая созданная криптовалюта "Ethereum" заняли соответственно 4 и 10 места по популярности в категории "Новости" (News). Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 8 декабря курс Dogecoin и Ethereum составляет $0,1753 и $4289 соответственно.

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Кроме них, в список попали и другие самые обсуждаемые темы 2021 года, в том числе коронавирус, Афганистан (после захвата страны талибами) и ураган "Ида". В целом же, первая десятка самых часто получаемых запросов из этой категории выглядит так:

Afghanistan (Афганистан);

AMC Stock (акции американского телеканала AMC);

COVID Vaccine (вакцина от COVID-19);

Dogecoin;

GME Stock (акции американской розничной сети техники GameStop);

Stimulus Check (социальные выплаты для населения в условиях пандемии);

Georgia Senate Race (выборы в Сенат штата Джорджия);

Hurricane Ida (ураган "Ида");

COVID;

Ethereum Price (цена Ethereum).

Как видно, биткоин, на который приходится более 40% всего рынка криптовалют, уступает по интересу со стороны пользователей интернета двум значительно меньшим цифровым монетам и вообще не попал в рейтинг. Любопытно, что в 2020 году в списке не было вообще ни одной криптовалюты.

Стоит отметить, что "эфир" и Dogecoin стали также самыми популярными запросами в американском сегменте Google. В украинском сегменте рубрики "Новости" нет, но в самые популярные запросы украинцев криптовалюте попасть не удалось.

Самыми популярными поисковыми запросами в Украине оказались "Евро-2020", "Игра в кальмара" и "Холостяк 2021". А среди фильмов и сериалов украинцы чаще всего искали "Веном 2", "Отряд самоубийц 2", "Игру в кальмара" и "Джинни и Джорджия".

Как уже сообщал OBOZREVATEL, появившаяся в 2013 году криптовалюта Dogecoin стала самой популярной по поисковым запросам в 23 штатах США. Также в число самых часто запрашиваемых в Google токенов вошли Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Lithium и Cordano.