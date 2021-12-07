Самые популярные сериалы, фильмы и шоу: что чаще всего искали украинцы в Google в 2021 году

Поисковый хостинг Google составил список самых популярных запросов украинцев за 2021 год. Чаще всего жители Украины интересовались футбольным чемпионатом Евро 2020, который проходил этим летом. Также в итоговый рейтинг попали романтическое шоу "Холостяк", южнокорейский сериал "Игра в кальмара" и супергеройский фильм "Веном-2".

Топ-запросы опубликовали официальные представители компании Google на своем сайте. OBOZREVATEL собрал телевизионные проекты, кино и сериалы, которые украинцы смотрели в этом году больше всего.

Не удивительно, что лидером в списке самых популярных сериалов стал южнокорейский проект в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы "Игра в кальмара" от режиссера и сценариста Хван Дон Хека. Он завоевал признание во всем мире и не остался без внимания украинского зрителя. Строчку ниже заняла комедийная драма про молодую маму и взрослую дочь "Джинни и Джорджия", а закрыл тройку лидеров российский юмористический сериал от телеканала ТНТ "Жуки-2".

Видео дня

Сериал:

Игра в кальмара Джинни и Джорджия Жуки 2 сезон Постукай в мою дверь Отпуск Атака титанов Трудные подростки 3 сезон Бриджертоны Милиционер из Рублевки Папик 2 сезон

Среди фильмов победу одержал американский боевик "Веном-2", основанный на комиксах издательства Marvel о персонаже Эдди Брока – Веноме. Главную роль исполнил голливудский красавчик из Британии Том Харди. Еще один фильм про супергероев, а точнее суперзлодеев "Отряд самоубийц-2" занял второе место. На ступеньке ниже оказалась диснеевская история (тоже про злодейку) "Круэлла", которая является перезапуском киноленты "101 далматинец".

Фильм:

Веном 2 Отряд самоубийц 2 Круэлла Гнев человеческий Красное сообщение Лига справедливости Зака ​​Снайдера После 3 Босс молокосос 2 Дюна Душа

"Холостяк-11" с 32-летним бизнесменом Михаилом Заливако оказался самым рейтинговым ТВ-шоу Украины по версии Google-запросов. Недалеко ушла и Холостячка Злата Огневич, оказавшись на третьем месте. Между ними – Евровидение 2021, которое проходило в мае этого года в Роттердаме.

ТВ-шоу:

Холостяк 2021 Евровидение 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабушка Звезды в Африке Танцы со звездами

Ранее OBOZREVATEL писал, что TikTok опубликовал рейтинг самых популярных треков, под которые пользователи записывали вирусные видео в 2021 году. Эти песни на повторе слушали миллионы людей по всему миру, а свою известность они обрели именно благодаря танцам блогеров в сети.