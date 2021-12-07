Самые популярные сериалы, фильмы и шоу: что чаще всего искали украинцы в Google в 2021 году

Анна Кравчук
Кино
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6,1 т.
Самые популярные сериалы, фильмы и шоу: что чаще всего искали украинцы в Google в 2021 году

Поисковый хостинг Google составил список самых популярных запросов украинцев за 2021 год. Чаще всего жители Украины интересовались футбольным чемпионатом Евро 2020, который проходил этим летом. Также в итоговый рейтинг попали романтическое шоу "Холостяк", южнокорейский сериал "Игра в кальмара" и супергеройский фильм "Веном-2".

Топ-запросы опубликовали официальные представители компании Google на своем сайте. OBOZREVATEL собрал телевизионные проекты, кино и сериалы, которые украинцы смотрели в этом году больше всего.

Не удивительно, что лидером в списке самых популярных сериалов стал южнокорейский проект в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы "Игра в кальмара" от режиссера и сценариста Хван Дон Хека. Он завоевал признание во всем мире и не остался без внимания украинского зрителя. Строчку ниже заняла комедийная драма про молодую маму и взрослую дочь "Джинни и Джорджия", а закрыл тройку лидеров российский юмористический сериал от телеканала ТНТ "Жуки-2".

Видео дня
"Игра в кальмара"

Сериал:

  1. Игра в кальмара

  2. Джинни и Джорджия

  3. Жуки 2 сезон

  4. Постукай в мою дверь

  5. Отпуск

  6. Атака титанов

  7. Трудные подростки 3 сезон

  8. Бриджертоны

  9. Милиционер из Рублевки

  10. Папик 2 сезон

Среди фильмов победу одержал американский боевик "Веном-2", основанный на комиксах издательства Marvel о персонаже Эдди Брока – Веноме. Главную роль исполнил голливудский красавчик из Британии Том Харди. Еще один фильм про супергероев, а точнее суперзлодеев "Отряд самоубийц-2" занял второе место. На ступеньке ниже оказалась диснеевская история (тоже про злодейку) "Круэлла", которая является перезапуском киноленты "101 далматинец".

Том Харди в роли Эдди Брока

Фильм:

  1. Веном 2

  2. Отряд самоубийц 2

  3. Круэлла

  4. Гнев человеческий

  5. Красное сообщение

  6. Лига справедливости Зака ​​Снайдера

  7. После 3

  8. Босс молокосос 2

  9. Дюна

  10. Душа

"Холостяк-11" с 32-летним бизнесменом Михаилом Заливако оказался самым рейтинговым ТВ-шоу Украины по версии Google-запросов. Недалеко ушла и Холостячка Злата Огневич, оказавшись на третьем месте. Между ними – Евровидение 2021, которое проходило в мае этого года в Роттердаме.

Михаил Заливако

ТВ-шоу:

  1. Холостяк 2021

  2. Евровидение 2021

  3. Холостячка 2

  4. Пацанки 6 сезон

  5. Игра на ТНТ

  6. Оскар 2021

  7. Маска

  8. Супербабушка

  9. Звезды в Африке

  10. Танцы со звездами

Ранее OBOZREVATEL писал, что TikTok опубликовал рейтинг самых популярных треков, под которые пользователи записывали вирусные видео в 2021 году. Эти песни на повторе слушали миллионы людей по всему миру, а свою известность они обрели именно благодаря танцам блогеров в сети.

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