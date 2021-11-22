Обсуждает вся Америка: названа самая популярная криптовалюта в США

Криптовалюта-мем Dogecoin – самая популярная по поисковым интернет-запросам в США. "Криптособака" обогнала даже крупнейшие токены биткоин и "эфир".

За минувший год токен DOGE, который с начала года он подорожал на 20 170%, больше всего искали почти в половине штатов США, пишет Business Insider, ссылаясь на данные финансовой исследовательской компании The Advisor Coach. Криптоэксперты объясняют такую тенденцию вниманием к активу со стороны миллиардера Илона Маска.

Всего внимание 50 американских штатов распределилось среди лишь пяти криптовалют. Список самых запрашиваемых в интернете монет выглядит так:

Видео дня

Doge Coin – 23 штатов;

Bitcoin – 10

Ethereum – 8;

Shiba Inu – 7;

Lithium и Cordano – по 1.

Наиболее в данном списке впечатляет народная популярность двух "криптособак" – Doge Coin и Shiba Inu. Помимо внимания со стороны знаменитостей, стремительный рост подобных монет-мемов также может быть связан с их признанием в качестве платежного средства и листингом на популярных торговых платформах.

Стоит отметить, что Doge Coin появилась еще в 2013 году, но Shiba Inu, которую называют "убийцей DOGE", создали лишь в августе 2020 года. По данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 22 ноября, их курс составляет $0,2231584 и $0,00004444 соответственно.

"Во всем мире доступно более 6500 криптовалют. На этом фоне приятно видеть, что монеты, которые могут быть не самыми ценными, по-прежнему остаются самыми востребованными", – заявил представитель Advisor Coach.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Twitter Dogecoin уступает своему "собачьему" сопернику. В соцсети микроблогов Shiba Inu оказалась самой обсуждаемой криптовалютой, а Bitcoin и Ethereum заняли лишь второе и третье места соответственно.

Также ранее стало известно, что пользователь Twitter провел собственное расследование и нашел доказательства того, что производитель электрокаров Tesla планирует ввести оплату еще одной криптовалютой, кроме биткоина. Это может быть Dogecoin.