Топ-5 криптокраж десятилетия: с бирж "увели" $12 млрд

C января 2011-го по декабрь 2021 года из-за различных аферистов и хакеров криптовалютная индустрия потеряла токенов на более чем $12,1 млрд. Сильнее остальных пострадали криптобиржи PlusToken, Thodex, Wotoken, Mt.Gox и Poly Network.

Согласно отчету, подготовленному аналитиками компании Crystal Blockchain, за прошедшие 10 лет произошло 226 крупных преступлений с криптовалютами. Рассматривались только потери бизнеса — бирж и других платформ, в том числе и DeFi (децентрализованные финансы).

Самым распространенным методом кражи криптовалюты оказалось нарушение системы безопасности проекта – за минувшие 10 лет было зафиксировано 120 таких случаев, которые обошлись в $3,18 млрд. Самый крупный инцидент произошел в 2018 году, когда у японской криптобиржи Coincheck украли $535 млн.

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В отдельную категорию аналитики выделяют хакерские атаки на DeFi-платоформы с использованием эксплойтов. Это вредоносный алгоритм или фрагмент кода, которые используют программные уязвимости для получения преступниками выгоды.

За все время было зафиксировано 73 таких случая, что делает этот метод вторым по "популярности". Это привело к потерям $1,76 млрд.

Однако самым "доходным" оказалось мошенничество со стороны владельцев компаний. Хотя организаторы проектов пропадают со всеми деньгами участников относительно нечасто (33 раза за десять лет), они украли $7,12 млрд – больше половины всех пропавших денег.

Нельзя не отметить, что с капитализацией крипторынка выросло и количество преступлений на нем. Так, если в 2017 году было зафиксировано 14 краж криптовалюты, то в 2019-ом их было уже 26, а в 2021-ом – 76.

При этом с ростом курса цифровых активов росли и убытки, которые несли основатели таких проектов, а пика они достигли в этом году – $4,25 млрд. В топ-5 крупнейших криптопреступлений десятилетия входят такие инциденты:

PlusToken (Китай) – $2,9 млрд, исчезновение организаторов, 2018 год;

Thodex (Турция) – $2 млрд, исчезновение организаторов, 2021 год;

Wotoken (Китай) – $1 млрд, схема Понци, 2020 год;

Mt.Gox (Япония) – $615 млн, хакерская атака, 2014 год;

Poly Network – $614 млн, DeFi-взлом, 2021 год.

Чаще остальных от действий криптопреступников страдают проекты из США (13), Великобритании (11) и Южной Кореи (8). В основном это происходит из-за брешей в системах безопасности, что делает молодой и довольно богатый сектор фактически беззащитным.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, хакер Mr. White Hat вывел средства со счетов Poly Network, но потом вернул все основателям проекта. Он признался, что хотел обратить внимание сообщества на проблемы с безопасностью в подобных проектах и не допустить, чтобы эти деньги были действительно украдены.