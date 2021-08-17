Чем закончилась самая масштабная криптокража в истории: хакер пошел на неожиданный шаг

Неизвестный хакер вернул часть украденных у Poly Network денег. В начале месяца он взломал блокчейн-платформу и вывел в криптовалюте более $600 млн. Это самая большая криптокража в истории. "Мистер Белая Шляпа" (хакер так себя называет) заявил, что организовал ее совсем не ради наживы.

Хакер вернул менее половины украденных средств, а еще одна часть находится в процессе перевода. Об этом сообщает CoinDesk.

В Poly Network ранее предложили злоумышленнику $500 тыс. в качестве вознаграждения за возврат украденных денег, однако тот ответил отказом. При этом позже появилась информация, что "Мистер Белая Шляпа" рассматривает возможность получить награду и использовать ее для вознаграждения любого, кто сможет взломать кроссчейн платформу.

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"Деньги означают для меня мало. Некоторым людям платят за взлом, а я способен платить за удовольствие", – написал хакер. При этом он добавил, что если что-то пойдет не так, то бюджета ему хватит, дабы "продолжить шоу".

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