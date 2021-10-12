Майнеры биткоина "оккупировали" американские АЭС: почему это всем выгодно

Криптомайнеры заключают сделки с операторами атомных электростанций (АЭС), у которых есть дополнительные резервные мощности и нет выбросов CO2. И такое совпадение интересов решает ключевые задачи, стоящие перед каждой из отраслей:

жаждущие электроэнергии биткоин-майнеры получают стабильное и безуглеродное производство;

АЭС, которые конкурируют с возобновляемыми источниками энергии, получают новых клиентов.

Например, как сообщает WSJ, независимый производитель электроэнергии Talen Energy Corp. изобрел релевантное бизнес-решение. Вместе с компанией TeraWulf, которая занимается добычей биткоинов, он создал предприятие. Новая фирма уже приступила к подготовке земельного участка для горнодобывающего предприятия размером с четыре футбольных поля рядом с атомной электростанцией в Пенсильвании (США).

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Еще одним "атомным" криптопроектом с декабря 2021 года станут поставки электроэнергии из ядерного генератора Energy Harbour Corp для одного из крупнейших вертикально-интегрированных криптомайнинговых центров США – Standard Power в штате Огайо.

"Мы создаем спрос в сфере напрямую соприкасающейся с существующей атомной электроэнергетикой",– говорит президент Talen Energy Алекс Эрнандес, который возглавляет дочернюю компанию, совместно разрабатывающую горнодобывающий проект рядом с АЕС Саскуэханна, штат Пенсильвания.

А инициированный выпускниками Массачусетского технологического института стартап Startup Oklo планирует строить небольшие ядерные электростанции мощностью около 10 Мвт. Он подписал 20-летний договор c Compass Mining – компанией, предоставляющей оборудование для криптобизнеса.

"В основе майнинга биткоинов лежит энергетика и энергетическая инфраструктура. 10 лет назад для майнинга требовался только человек с ПК. Но рост цен на биткоины и ограниченное предложение вызвали гонку. Чтобы повысить шансы разгадать загадку (для добычи биткоина. – Ред.), нужно задействовать больше машин", – утверждает Пол Прагер, исполнительный директор TeraWulf.

После аварии на Фукусиме в 2011 году, атомная энергетика потеряла общественное расположение. "Они все еще зарабатывают деньги, потому что умеют работать. Но в сегодняшних условиях рынка электроэнергии им очень трудно получить справедливую прибыль и окупить инвестиции в технику", - говорит Трэвис Миллер, стратег Morningstar в области энергетики.

По данным Управления энергетической информации, устаревание технического оборудования опережает новые проекты. Поэтому в ближайшие годы в структуре электроэнергетики США доля АЭС значительно сократится. К примеру, в июне Exelon, энергетическая компания со штаб-квартирой в Чикаго и штатом около 33 400 специалистов, заявила, что закроет две из трех атомных станций в Иллинойсе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Сальвадора Найиб Букеле поделился твитом, который показывает запуск нескольких машин для майнинга биткоинов с использованием энергии от геотермальной электростанции. Эта страна выбрана в качестве пилотного проекта для внедрения биткоина как формального платежного инструмента.

В то же время, объявление Сальвадором биткоина законным платежным средством может создать проблемы. Причем как для самой страны, так и для криптовалют в глобальном измерении.

По закрытым данным криптобиржи Whitebit, оборот биткоин достиг самого высокого уровня с конца июля 2021 года. Такие изменения курса говорят о значительной глубине рыночной ниши для данной валюты. Сегодня цена биткоина на этой бирже 12 октября составляет $57,5 тыс.