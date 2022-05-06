Сбор средств для помощи Украине: кто стал криптопартнером фонда Зеленского

Система криптовалютного процессинга WhitePay стала партнером глобальной инициативы United24, о запуске которой 5 мая объявил президент Украины Владимир Зеленский. Целью площадки станет объединение людей со всего мира для помощи Украине.

Такое партнерство не только позволит принимать пожертвования в большинстве валют мира и более 100 криптовалютах, но и ​​обеспечит контроль платежей. Гарантом безопасности стала крупнейшая криптовалютная биржа Европы WhiteBIT.

В Instagram площадки уже сообщили о перечислении на счет United24 стейблкоинов USDT в эквиваленте 10 млн гривен. Это не первое пожертвование команды WhiteBIT на восстановление Украины – ранее CEO биржи Владимир Носов перевел 44 млн гривен на гуманитарную помощь пострадавшим из-за войны.

Видео дня

Пожертвовать средства можно в несколько кликов. Причем желающие сделать это могут лично выбирать, на какие нужды они перечисляют деньги: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь или восстановление Украины.

Впоследствии все привлеченные средства направят на специальные счета Национального банка Украины. Их закрепят за Министерством обороны, Министерством здравоохранения или Министерством инфраструктуры, которые еженедельно будут отчитываться о расходах.

Генеральный директор WhitePay Глеб Удовиченко назвал этот день историческим для всех, кто работал и продолжает развивать WhitePay и экосистему WhiteBIT. "Наше сотрудничество с государством выходит на новый уровень эффективности – вместе мы дадим возможность криптовалютным энтузиастам поддержать Украину удобным способом", – заверил он.

Удовиченко считает, что это позволит еще больше открыть Украину миру и показать, что "даже в самые темные времена страна четко видит свое светлое будущее и ищет пути его приближения".

Стоит отметить, что WhiteBIT с первых дней войны поддерживает Украину – биржа одной из первых ограничила регистрацию новых пользователей из РФ и убрала торговые пары с рублем. Именно эта компания победила на аукционе за золотую медаль украинского параканоиста Сергея Емельянова на Паралимпийских играх в 2020 году, заплатив 900 тыс. гривен, но оставила награду гребцу – деньги потратили на усиление двух подразделений Вооруженных сил Украины.

Также биржу интегрировали в государственный портал "Дія", что сократило время верификации аккаунта до 1 минуты – это позволит быстрее и в больших объемах собирать средства на гуманитарную помощь. Немаловажно, что эта компания стала первым криптовалютным партнером МИД Украины, подписав меморандум о сотрудничестве с министерством.

Как сообщал OBOZREVATEL, запуск платформы United24 сделает помощь Украине прозрачной и системной. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это должно помочь объединить мир вокруг поддержки нашего государства.