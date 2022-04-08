Украинская криптобиржа WhiteBIT победила в аукционе и передала 900 тыс. грн на помощь Украине во время войны

Крупнейшая европейская криптовалютная биржа WhiteBIT победила в благотворительном аукционе и передала около миллиона гривен на помощь украинской армии. На эти средства будут усилены защита двух подразделений Вооруженных сил Украины.

Именно биржа сделала самую большую ставку на торгах, участники которых боролись за золотую медаль летних Паралимпийских игр 2020 года. Награду на соревнованиях по параканоэ на дистанции 200 метров в Токио завоевал украинский гребец Сергей Емельянов. Тогда он победил российского участника и занял первое место с результатом 40.355 секунды.

Видео дня

WhiteBIT сделала ставку в 900 тыс. грн, которая в 1,5 раза превзошла цель – собрать 600 тыс. грн. Но руководитель компании решил оставить медаль ее 28-летнему владельцу.

"Паралимпийцы — пример несгибаемости духа, воли к жизни и побед при сложных условиях. Эти черты сейчас демонстрирует украинская нация. Нам было важно поддержать благотворительную инициативу. Мы сразу решили, что в случае успеха золотая медаль останется у Сергея как напоминание о великой победе", – заявил CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Деньги пойдут на усиление защиты украинских военных, обороняющих страну от российских захватчиков. В частности, на эти средства купят броню, тепловизор и автомобиль для 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады (25 ОВДБр) и 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского (30 ОМБр).

Как известно, WhiteBIT уже не впервые оказывает помощь украинцам и военным ВСУ. Ранее Носов сообщил, что всего силами сообщества было собрано 96 млн грн, из них 44 млн пожертвовала сама биржа и ее руководство.

Компания поддерживает украинцев с первых дней войны. Помимо пожертвования денег на платформе ограничили регистрацию новых пользователей из РФ, а также убрали торговые пары с рублем.

Стоит отметить, что WhiteBIT стала первой криптобиржей, тесно сотрудничающей с государством во время войны. В частности, биржу интегрировали в государственный портал "Действие". Это позволит быстрее и в больших объемах собирать средства на гуманитарную помощь, поскольку время верификации аккаунта сократилось до 1 минуты.

Кроме того, WhiteBIT создала совместный проект с WhitePay – платформу, по которой украинцы могут переводить средства на поддержку Украины в криптовалюте. Транзакции автоматически конвертируются в гривну и перечисляются в фонд помощи ВСУ, Минздраву или на гуманитарную помощь.

А ранее OBOZREVATEL сообщал о помощи криптовалютной компании за границей. WhiteBIT стала партнером Министерства иностранных дел Украины, благодаря чему сможет оказывать технологическую и организационную поддержку консульской службе.