Майдан Незалежности и другие площади Украины выставили на криптоаукцион

Команда криптовалютных и IT-разработчиков создала коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) для помощи Украине в противостоянии российскому вторжению. Это может принести $2,2 млн для поддержки переселенцев и жителей пострадавших районов.

Проект Freedom Squares включает в себя 6468 токенов в виде центральных площадей городов Украины – 1617 площадей в четырех цветовых вариациях (“Свобода", “Отвага", “Мир" и “Правда"). На NFT отмечены достопримечательности, расположенные на реальных площадях.

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При создании коллекции авторы вдохновлялись выступлением президента Украины Владимира Зеленского. После ракетного удара, в результате которого 1 марта было разрушено здание Харьковской областной государственной администрации на площади Свободы, президент заявил: “Каждая площадь сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, будет называться площадью Свободы".

Распродажа NFT начнется 10 мая, а стоимость каждого токена составит 0,1 ETH, или около $290 согласно курсу криптобиржи WhiteBIT. Но будут в коллекции и эксклюзивные предложения – 100 анимированных NFT по 1 ETH, а также харьковскую площадь Свободы и Майдан Незалежности в Киеве, которые будут проданы на аукционе.

Таким образом авторы планируют собрать не менее 755 ETH (то есть $2,2 млн), которые передадут двум благотворительным организациям в США – основанному актером Шоном Пенном фонду CORE и World Central Kitchen. Первая оказывает помощь украинским переселенцам, а вторая доставляет еду в оккупированные и освобожденные от российских войск районы Украины.

“Для нас большая честь сотрудничать с командой Freedom Squares в рамках этой инициативы, которая собирает необходимое финансирование для поддерживаемой нами гуманитарной деятельности в Украине и одновременно с этим повышает осведомленность о реальных общинах, которые подвергаются атакам", – заявила соосновательница CORE Энн Ли.

Стоит отметить, что крупнейшая криптовалютная площадка Европы WhiteBIT с первого дня военного вторжения российских войск поддерживает украинцев. Усилиями платформы было собрано 96 млн грн, а 44 млн пожертвовало руководство биржи и ее CEO Владимир Носов.

Также OBOZREVATEL сообщал о грузинском NFT-проекте, в рамках которого можно купить административные районы России. Позже в продажу в качестве токенов поступят туристические объекты и даже забальзамированное тело Владимира Ленина.