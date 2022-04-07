Крупнейшая криптобиржа Европы стала партнером МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины заключило сотрудничество с крупнейшей европейской криптовалютной биржей WhiteBIT. Это поможет еще эффективнее помогать украинским беженцам за границей.

О меморандуме, подписанном между компанией и МИД, гендиректор WhiteBIT Владимир Носов сообщил в своем Instagram. Он отметил, что таким образом платформа продолжает объединять усилия с государством для помощи украинцам.

"У нас есть возможности, ресурсы и желание помочь украинцам, вынужденно выехавшим за границу. У нас есть технический, информационный и IT потенциал, который, я уверен, пригодится для МИД и Украины и поможет приблизить мир в Украине", – подчеркнул Носов.

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Помощь будет оказываться через представительства WhiteBIT на территории других стран. В этих государствах компания собирается оказывать технологическую и организационную поддержку консульской службе Украины, а также:

поддерживать Антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций гражданам Украины;

оказывать поддержку технического оснащения мобильных групп министерства;

способствовать превращению зарубежных дипломатических учреждений в безбарьерные пространства, воплощение принципа цифровой безбарьерности.

"Продолжаем работать, развиваться, налаживать сотрудничество с государством и помогать Украине. Масштабируя бизнес в других странах, мы будем масштабировать и социальные проекты", – резюмировал Носов.

Стоит отметить, что это уже не первое взаимодействие WhiteBIT с государством. Ранее платформа объявила об интеграции с сервисом Дія – это ускорило процесс верификации аккаунтов с 24 часов до 1 минуты.

Кроме того, ранее WhiteBIT создала общий проект с WhitePay, через который украинцы могут приблизить победу над российскими войсками, пожертвовав любую из более 90 криптовалют. Все транзакции автоматически конвертируются в гривну и перечисляются в фонд помощи Вооруженным силам Украины, Министерству здравоохранения или на гуманитарную помощь.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, усилиями WhiteBIT было собрано 96 млн гривен на гуманитарную помощь пострадавшим в результате военного вторжения войск России. 44 млн выделил лично Носов и команда биржи.