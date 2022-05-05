Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24: что это такое

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24. Ее цель – объединить людей со всего мира в их желании помочь нашему государству.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях 5 мая. "Первая ее составляющая – онлайн-платформа для сбора средств в поддержку Украины. Вскоре к ней присоединятся другие проекты и программы. Сделать донейт можно в один клик из любой страны мира. Присоединяйтесь к United24! Расскажите об инициативе друзьям", – написал президент.

Средства будут распределяться по трем направлениям помощи: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины. Деньги будут поступать на счета Национального банка и закрепляться за Министерством обороны, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

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Отмечается, что НБУ будет отчитываться о поступлении благотворительных взносов каждые 24 часа. А профильные министерства раз в неделю будут рассказывать, куда именно направляют эти деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, победа Украины в войне против России наступит тогда, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями. Ничего лишнего и ничего чужого Украине не нужно.